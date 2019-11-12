Инициатива властей по техосмотру может закончиться фейлом системы 14 12.11.2019, 16:18

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Количество машин без ТО уже превысило критическую массу.

На минувшей неделе вновь заговорили про техосмотр. В той его части, которая касается дорожной пошлины.

Сначала министр финансов РБ Максим Ермолович сообщил, что отменять пошлину никто не будет, более того – государство намерено ужесточить контроль за ее уплатой, пишет сайт komkur.info.

Днем позже за «кнутом» последовал «пряник». Премьер-министр Сергей Румас в очередной раз пообещал разбить оплату на месяцы, а всем, кто оплатит на год вперед – 20-процентную скидку.

За кадром, как это часто бывает, остались сроки выполнения обещания, и главный вопрос – механизм контроля.

А пока единственным способом проверки уплаты сбора является сотрудник ГАИ с полосатым жезлом в руках. С 1 по 10 ноября им пользовались особенно часто: проходила очередная декада «Гостехосмотр».

Как следует из официального пресс-релиза, Госавтоинспекция в эти дни уделяла «повышенное внимание техническому состоянию транспорта». Но в каком бы «огне» ни была машина, без уплаты дорожного сбора водитель все равно становится нарушителем.

Понятия «техосмотр» и «дорожный сбор» пока идут в одном пакете, развести их тоже обещали в этом году. Пожалуй, выполнения именно этого обещания водители ждут особенно остро. В этом корреспонденты Коммерческого курьера убедились, побывав на одном из рейдовых мероприятий.

Чем дольше без ТО – тем исправнее машина?

Начало рабочей недели, конец рабочего дня. С экипажем ДПС в составе инспекторов Владимира Линкевича и Олега Фалецкого журналисты стоят на улице Ермака в Бобруйске, недалеко от станции «Березина».

Место выбрано не случайно. Появление экипажа ГАИ на любой оживленной улице тут же отзывается предупреждением в мессенжерах и соцсетях. В первую декаду ноября таких «тревог» было особенно много.

Водитель черного Volkswagen Golf Plus сразу понял, чем вызван интерес к нему со стороны сотрудников ГАИ. Для посторонних – подсказка в виде отсутствующей на «лобовике» наклейки о допуске к дорожному движению.

Как сообщила старший инспектор по пропаганде ОГАИ УВД Александра Адотик, с 1 по 10 ноября в Бобруйске были выявлены 67 водителей, чьи транспортные средства не прошли ТО. Трое из водителей привлечены повторно.

– Машина у меня пятый год, последний раз на техосмотре был в 2015 году, сразу после покупки, – рассказал журналистам мужчина по имени Александр.

Проходить ТО чаще он пока не считает нужным.

– Дороги лучше не становятся. Поэтому проще и дешевле заплатить штраф.

За эти четыре года мужчина попадался дважды. Первый раз пришлось заплатить штраф, во второй раз сотрудник ГАИ «проявил понимание».

Сэкономленные на дорожном сборе деньги Александр тратит на ремонт иномарки. Машина не новая, требует внимания. Вот и сейчас едет на ремонт трапеции переднего стеклоочистителя. Закисший от времени механизм обездвижил дворники. Все остальные узлы и агрегаты, уверяет водитель, абсолютно исправны.

«Без наклейки остановят наверняка»

Отсутствующая на лобовом наклейка для сотрудников ГАИ – как маркер того, что машина без техосмотра. И хотя закон не обязывает водителя заниматься аппликацией, инспектора советуют: лучше все-таки клеить.

– С наклейкой уже издали видно, что машина имеет допуск к участию в дорожном движении, – рассказывает инспектор Владимир Линкевич. – Нет допуска – значит, водитель будет нести ответственность.

Как сообщает БелТА, в 2020 году средства дорожного сбора пойдут в том числе на выплату кредитов, взятых на строительство МКАД-2. Часть средств республиканского дорожного фонда поступят в консолидированные бюджеты областей и столицы.

Нет допуска или техосмотра? Кодекс об административных правонарушения слова «техосмотр» вообще не знает. Применяемая в таких случаях часть 5 статьи 18.12 карает как раз за отсутствие допуска. Поэтому наличие только диагностической карты ситуацию не решает. А что там с ответственностью?

– На первый раз – штраф от одной до трех базовых, при повторном в течение года выявлении штраф выше: от двух до пяти базовых, – продолжает В. Линкевич – Но если водитель согласен с нарушением, то применяется нижний предел взыскания – одна базовая. Или две – при повторном.

Разговор с одним инспектором прервал взмах жезла в руках второго. Подуставшая (а может, просто показалось) «Лада-Калина» прижалась к обочине. Женщина за рулем потянулась за документами.

– Машина не моя, а СПК «Рассвет», – рассказала она. – Просто я там работаю, возле порта у нас склады. Техосмотр есть. А вот моя личная машина стоит без движения. Дорого!

По словам Владимира Линкевича, почти все машины, оформленные на юридических лиц, имеют допуск. Слишком уж высоки штрафы по статье 18.24, а именно она включается в этом случае, – от четырех до шести базовых величин.

Юрий Шевчук и техосмотр

Не каждый день встретишь на дороге Юрия Шевчука. Пусть не с гитарой, а просто за рулем. Тезка и однофамилец лидера ДДТ ездит по Бобруйску на стареньком Mercedes Sprinter. Стареньком, но исправном. Рабочая лошадка, как называет ее водитель, проходит ТО каждый год. И сильно бьет по кошельку, сокрушается Юрий.

– Последний раз где-то 430 рублей заплатил. А что делать? Ездить как-то надо.

Елена Мелешко – еще один дисциплинированный водитель. На заднем сиденье своей Skoda Octavia Елена возит трех своих малышей.

– Мне важно знать, что с машиной все в порядке, хотя дороги у нас… В садик едем – всю машину трясет.

С Еленой согласен и еще один водитель – Николай. Правда, в отличие от многодетной мамы, парень не видит необходимости в прохождении ТО для рабочего Mercedes t1.

– А смысл? Машина-то исправная, а платить в пустоту я не хочу. Дешевле штраф.

Заплатить пошлину – остаться без дров

Пожилая супружеская чета на старенькой, но бодрой Honda Civic вдребезги разбила стереотип о пенсионерах как о самой дисциплинированной прослойке. Леонид Дмитриевич и Наталья Владимировна не дали даже диктофон включить – сами начали разговор. Не разговор даже – крик души!

– Техосмотр не проходим, потому что дорого. Деньги есть куда тратить: и дом привести в порядок надо, и дрова на зиму заготовить, – говорит супруга. – А ездим мы только на рынок и в поликлинику.

– Последний раз в 2017 году проходил ТО, – сообщил Леонид Дмитриевич. – Заплатил полную стоимость сбора, а потом узнал, что как пенсионер имею право на 50-процентную льготу. Переплаченных денег мне никто не вернул. Поэтому пока не разобьют сбор на месяцы – платить не буду. За машину я уверен и без техосмотра – всю жизнь с техникой дружил.

Трое с техосмотром и трое без. На фоне давно рассекреченных данных, что каждая вторая машина в РБ ездит без допуска, результат вполне предсказуемый. Еще два года назад без ТО было только каждое третье транспортное средство. В ужесточение мер за контролем почти все водители, опрошенные в ходе рейда, не верят.

«На каждый перекресток инспектора не поставишь», – заметил один из водителей. Идея с камерами тоже пока под вопросом. И вовсе не потому, что «заточены» они совсем на иные нарушения. Просто количество машин без техосмотра уже настолько превысило критическую массу, что попытка мониторинга и выявления вполне может завершиться полным фейлом для системы.