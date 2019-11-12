Карточные расклады на белорусском игорном столе 2 12.11.2019, 16:22

1,550

Люди хотят перемен и просто устали от того, что у них нет положительных перспектив.

Дорожные карты — самый популярный термин последнего времени в белорусской экономической жизни. Но если западный пакет карт касается именно экономики, то «российско-белорусский интеграционный» подразумевает и политическое продолжение, пишет сайт RFI.

Согласно данным Минфина Беларуси, по итогам текущего года ожидается рост ВВП на 2,9%, Международный валютный фонд ранее прогнозировал всего лишь 1,8%. МВФ и Евразийский банк развития прогнозируют замедление экономики Беларуси также и в 2020-м до 0,3%. При этом, по словам первого вице-премьера Беларуси Александра Турчина, добрая половина этого небольшого прироста — белорусский IT-сектор, получивший особый режим работы в Парке высоких технологий. Беларусь не может игнорировать прогресс, призывал Турчин на Октябрьском экономическом форуме.

«Сегодня IT-отрасль по вкладу в ВВП стала вровень с аграрной сферой, то есть той отраслью, которая, скажем так, была традиционной исторической специализацией нашей страны. Вообще, говоря откровенно, мое личное мнение таково: выражаясь языком, который привычен местным белорусским управленцам, следующая пятилетка в нашей стране должна стать и по названию, и по духу, и по содержанию цифровой», — заявил Турчин.

Как сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр экономики Дмитрий Крутой, за восемь месяцев этого года в Беларуси на продуктах и программах IT-компаний заработано 1 миллиард 400 миллионов долларов.

О необходимости структурных реформ в Беларуси говорят на экономических форумах лет пятнадцать, последние годы с мнением экономистов соглашаются и чиновники. Но реформы так и не начинались. Если верить вице-премьеру Турчину, то реформы наконец-то почти готовы — правительство и Всемирный банк изучают дорожную карту по повышению эффективности экономики. Деньги на реформы, по словам вице-премьера, Беларусь пока просить не будет. Хотя глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер сообщил журналистам, что его организация готова финансировать трудный период перемен.

«Всемирный банк готов финансировать реформы в Беларуси. Во многом это будет зависеть от наличия программы Беларуси с Международным валютным фондом. У нас есть дорожная карта реформ, которую мы сможем использовать, но работа над картой еще не завершена — сейчас банк обсуждает ее с белорусским правительством. Мы рекомендуем, а президент и правительство принимают решения», — заявил Алекс Кремер:

Алекс Кремер добавил, что дорожные карты учитывают ухудшение положения населения при реформировании экономики, правительству предлагаются меры социальной защиты населения, способные смягчить последствия перемен.

Ранее чиновники, например, помощник президента Кирилл Рудый четыре года назад, говорили о неприятии реформ обществом, мол, нет запроса у народа, поэтому главе государства трудно решиться на непопулярные меры.

Сейчас же, как отметил в интервью RFI академический директор Октябрьского экономического форума, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, сослаться на нежелание общества не получится, и похоже на то, что правительство будет вынуждено пройти по дорожным картам реформирования.

«Впервые мы имеем практически точный ответ на вопрос о том, что нет запроса на реформы, что желания поддержать реформы у общества нет. Сейчас же очевидно — люди хотят перемен, они просто устали от того, что у них нет положительных перспектив. Есть усталость от нашей малоперспективной стабильности, хочется какого-то динамизма в экономической жизни. Одно из свидетельств этого — усилившаяся миграция из регионов в столицу и из страны в соседние государства. Люди хотят самореализации. Остается надеяться, что государство сделает встречный шаг, ведь старый аргумент — „народ не хочет“ — уже не сработает, его нет. Да, люди не откажутся от льгот, предоставляемых государством, да, они не думают категориями реформ, но у них уже появилось ощущение того, что нужны качественные изменения. В прошлом году мы делали социологический опрос — большинство признало главной функцией государства предоставление возможности зарабатывать деньги. Это радикальные перемены в сознании, которые ставят перед нами новую повестку дня», — cказал Александр Чубрик:

Правительство между тем рассматривает не только карты, разработанные с помощью Запада. К началу декабря главам Беларуси и России должен быть представлен пакет дорожных карт углубленной экономической интеграции двух стран. Содержание интеграции по-прежнему не раскрывается, только лишь российский «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в Кремле сообщает, что уже согласовано 16 карт из 31. В Беларуси же глава Национального банка Павел Каллаур развеивал слухи о переходе Беларуси на российский рубль. По словам банкира, стороны в рамках создания дорожных карт всего лишь «договорились гармонизировать денежно-кредитную политику». Как считает экономист Вадим Иосуб, старший аналитик финансовой компании «Альпари», переход на единую валюту пока действительно невозможен.

«Сейчас же даже с экономической точки зрения говорить о переходе на общую валюту с Россией сложно. Очень разные экономики, зависимость, например, от сырья у нас и добыча сырья в России, разные налоговые системы, разная макроэкономика — имеется в виду, что и разная инфляция, разная безработица, разные экономические циклы. В таких условиях переходить на единую валюту исключительно сложно. Кроме того, не является секретом, что Россия несет серьезные риски из-за финансовых санкций, которые уже ввели, потенциально могут быть новые финансовые санкции — и при добровольном переходе на единую валюту с Россией мы добровольно можем взять на себя вот эти экономические риски, которые, я думаю, нам не нужны», — заявил Вадим Иосуб.

Самое тревожное для многих в Беларуси в последнем сообщении «Коммерсанта» из Кремля заключается в предложении: «После экономической интеграции Россия и Беларусь займутся политической». Правда, как признает кремлевский собеседник издания, единые акты законодательства двух стран предполагают наличие наднациональных органов, которых в так называемом союзном государстве пока нет — «по ним, как и по общей конституции, договориться пока не удается».