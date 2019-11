Цифрократия: какое будущее ждет украинское «государство в смартфоне» 4 12.11.2019, 16:27

«Государство в смартфоне» — одно из главных выражений 2019 года, пишет «Новое время».

С этим обещанием команда нынешнего президента Украины пришла к власти, сейчас над этим направлением активно работают в Кабмине. Кроме профильного министра «цифры» Михаила Федорова, вопросами диджитализации ведает еще и министр Кабинета министров, известный финтех-предприниматель Дмитрий Дубилет.

В конце сентября команда правительственных «цифровых трансформаторов» презентовала проект ДІЯ — приложение и сайт, которые в перспективе «объединят в едином электронном окне ВСЕ услуги», которые предоставляет государство. Откуда взялась идея «цифрового государства» и чего ждать от нее в будущем?

Корни «цифры»

Одна из проблем современного госуправления в том, что по сути оно использует институты, придуманные в 19 веке, и технологии 20 века, чтобы решать проблемы 21 века. Само собой, несоответствие задач и инструментов вызывает новые сложности. И очевидное возмущение: по данным глобального опроса Edelman Trust Barometer 2017, 85 процентов граждан по всему миру думают, что система в их стране не работает для них. Как одна из опций «перезагрузки» государства и восстановления его сервисных функций и развивается идея «цифрового государства».

Впрочем, еще в начале 1990-х по сути этот термин не существовал — хотя соответствующие наработки уже были на Западе. Еще в 1960-х в США готовятся первые исследования по электронному документообороту и использованию компьютеров (тогда еще громоздких гигантов!) в госучреждениях. В следующем десятилетии работа выходит на системный уровень — в Калифорнии организовывают исследовательскую группу URBIS (Urban Information Systems), создавшую одни из первых разработок «цифрового государства».

Правда, в 70-х аналогичными работами начинают активно заниматься Германия и Австрия, позже подключается и остальная Европа. Но лидерство остается за США, где в 1986 году начали эксперимент с подачей цифровых налоговых деклараций. Если в начале проект efile обработал 25 тысяч документов, то уже в 2013-м число поданных онлайн отчетов Electronic Tax Filing, IRS efile history in the US составило более 122 миллионов.

Стоит отметить, что понятия «цифровое государство» и «электронное правительство» не стоит смешивать. Первое — более общее и подразумевает наличие второго, но никак не наоборот. Электронное правительство должно создавать новые способы взаимодействия граждан и бизнеса с госструктурами. Это требует немалого интеллектуального капитала для анализа текущей и ситуаций и разработки новых технологических решений.

В Австрии, например, правительством создана платформ Digital Austria. Она координирует работу центральной, региональных и местных властей. Работа разбита на четыре направления:

информационное — общий доступ к информации от ведомств;

коммуникационное — обмен информацией с государством;

транзакционное — госуслуги и электронный документооборот;

персонализационное — таргетирование контента в зависимости от задач граждан.

Цифровое государство включает в себя кроме электронного правительства еще немало возможностей и опций. Здесь стоит вспомнить Эстонию, названную The New Yorker «цифровой республикой». Однако, даже эта балтийская страна — только в процессе строительства диджитал-государства.

Украинский курс

Украина не одна в своем стремлении использовать в госуправлении достижения ИТ-индустрии. В конце 2017 года консалтинговая компания Deloitte выпустила отчет о технологиях в международном государственном секторе. Тогда главным трендом ближайшего времени аналитики назвали идею symphonic enterprise. Этот концепт прогнозирует кумулятивный эффект, если и государство, и бизнес внедрят такие технологии как, скажем, блокчейн и системы искусственного интеллекта. Целью таких инвестиций называют повышение эффективности работы всего «цифрового государства» — от коммуникации граждан, госструктур и бизнеса до реализации задач по электронному документообороту.

«Если рассматривать диджитализацию государства, используя бизнес-подход, то первое, что необходимо сделать — проанализировать, сколько будут стоить изменения и какую практическую пользу они принесут в ближайшем будущем», — делится Юрий Лазебников, управляющий партнер TECHIIA холдинг. «Точно необходимо определить приоритетность таких проектов и делать их с прицелом на осознанное использование. Пример внедрения блокчейн-технологий для земельного кадастра показал, что только громкого слова „блокчейн“ не достаточно для того, чтоб реестр сделать действительно прозрачным и функциональным».

Украинское Минцифры же поставило перед собой достаточно амбициозные цели на ближайшие четыре года. А это — 100% всех госуслуг онлайн, каждая пятая — автоматическая (чиновники не участвуют); а также единая онлайн-форма для полного пакета услуг от государства.

«Тотальная диджитализация — раз. Нужно упростить, дерегулировать все, что возможно, а то, что останется — перевести в электронную форму. Это позволит сделать все процессы эффективней и прозрачней», — говорит министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Он рассчитывает, что до конца уже этого года почти все ключевые процессы в правительстве переведут на цифру, а в следующем — распространят на все министерства.

«Инновации могут даже приостановить миграцию. Многие уезжают из Украины даже не за высокой зарплатой, а за качеством жизни. И если благодаря цифровизации доступ к госуслугам станет проще, если будет проще записаться к врачу — это будет небольшим, но все же стимулом остаться в Украине, — рассуждает Юрий Лазебников. Он подчеркивает, что Украина конкурирует на мировом рынке за своих граждан. «Нам необходимо двигаться очень быстро как в плане внедрения технологий, так и развития экономики в целом».

С ним согласна и Кира Рудик, в прошлом IT-предприниматель и глава нашумевшей компании Ring Ukraine, купленной Amazon. «В ближайшее 30 лет у нас возникнет вопрос: что такое государство в принципе, если я могу работать в любой точке мира? Что значит гражданство?», — задается она вопросом об эволюции диджитал-государства. «Государства будут конкурировать за граждан как раз тем набором цифровых услуг, которые они предоставляют», — уверена она. Рудик, ныне депутат парламента, подчеркивает, что одна из задач власти при цифровизации — думать не на месяц и не на год вперед, а минимум на десятилетие-два.

Где будущее уже наступило

Вернемся к примеру Эстонии — эта небольшая балтийская страна продвинулась в вопросах диджитал едва ли не дальше всех. Ежегодно граждане там пользуются 100−120 электронными услугами, а правительство посчитало: так сохраняется 10 дней жизни, ведь большинство госсервисов можно получить не выходя из дома.

«Вживую» же нужно получать всего три услуги (тогда как цифровых — уже больше 2,5 тысяч), а именно зарегистрировать недвижимость, вступить в брак, развестись. У каждого гражданина есть свой идентификационный код, он же — ключ к получению цифровых госуслуг. А еще этот код защищает персональные данные своего владельца — учреждения могут получить о человеке только ту информацию, которая нужна им для предоставления услуги. Сам же пользователь может онлайн проверить, кто, как и зачем запрашивал информацию о нет — и даже пожаловаться, если сочтет получение данных необоснованным.

«Скоростной мобильный интернет — это возможность как раз пользоваться услугами „государства в смартфоне“, — добавляет Лазебников, — Вместе с тем, это еще и возможность для аэроразведки — конртролировать урожайность на полях, пожары в лесах и многое другое».

Соседи эстонцев, финны, не слишком отстали от эстонцев. Интернет для них настолько важен, что в 2010 году власть законодательно закрепила за каждым гражданином право на доступ к широкополосному интернету — Финляндия стала первой в мире, кто так поступил. Как и в Эстонию, легкость онлайн-доступа к государственным услугам и автоматический перевод на другие языки привлекает сюда иностранных специалистов. Да и сама цифровая инфраструктура не существует в вакууме — вместе с ней инвестируют в развитие и образования, и местных общин, что означает вложения в заведения, где люди могут работать в интернете.

Украина же стремится догонять лидеров. 29 октября Кабинет министров заключил с 4 крупнейшими операторами мобильной связи меморандум — благодаря нему всю территорию страны должны покрыть сетью мобильного интернета. А к тому времени, если планы госменеджеров реализуются, в смартфонах появится и окно связи с государством.

