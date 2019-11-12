Мирослав Гай: Нужно поднимать вопрос об исключении России из Интерпола 4 12.11.2019, 18:24

Мирослав Гай

Диктаторский режим РФ пользуется пробелами бюрократии демократии.

Задержание добровольца и героя русско-украинской войны Игоря Мазура не является предательством Украины Польшей, как с подачи российских пропагандистских СМИ уже написали многие. К сожалению, такие случаи бывают. Польша, никогда не выдавала украинцев России. Но это исключительно при адекватной реакции украинской власти. Об этом в своем блоге пишет волонтер, ветеран АТО и блогер Мирослав Гай для сайта replyua.net.

Он выступил с призывом к президенту и МИД взять дело под личный контроль и добиться освобождения украинца. Украинский консул уже общался лично с Мазуром. Также оперативно появилось заявление МВД Украины, это своевременная реакция Арсена Авакова, который тоже имел опыт задержания Интерполом в Италии.

Мирослав Гай считает, что это война против каждого добровольца, военного, общественного активиста, политика с украинской позицией. Наша реакция должна быть едина, массовая. Все украинцы должны начать писать на странице Интерпол в Фейсбук.

Волонтер отмечает, важно помнить, что не Польша наш враг. Польша – наш стратегический партнер. Диктаторский режим РФ пользуется пробелами бюрократии демократии. И РФ уже много раз делала попытки нас поссорить, проводя и удачные информационно-психологические операции. Поэтому в сложившейся ситуации выход всего один – нужно поднимать вопрос об исключении России из Интерпола.