Посла Ватикана в Беларуси переводят в Гондурас 1 12.11.2019, 18:38

Архиепископ Габор Пинтер был назначен апостольским нунцием в Беларуси в 2016 году.

12 ноября Папа Римский Франциск назначил Габора Пинтера, который является апостольским нунцием в Беларуси, официальным представителем Ватикана в Латинскую Америку, в Гондурас.

Как сообщает Catholic.by, архиепископ Габор Пинтер продолжит свою дипломатическую миссию в Беларуси приблизительно до середины января 2020 года.

Габор Пинтер родился в 1964 году. Стал священником в 1988 году, а в 1996 году стал работать в дипломатических представительствах Ватикана. Служил на Гаити, в Боливии, странах Скандинавии, Франции, на Филиппинах и в Австрии.

13 мая 2016 года архиепископ Габор Пинтер был назначен апостольским нунцием в Беларуси.