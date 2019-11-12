Посла Ватикана в Беларуси переводят в Гондурас

Посла Ватикана в Беларуси переводят в Гондурас1
- 12.11.2019, 18:38
Архиепископ Габор Пинтер был назначен апостольским нунцием в Беларуси в 2016 году.
12 ноября Папа Римский Франциск назначил Габора Пинтера, который является апостольским нунцием в Беларуси, официальным представителем Ватикана в Латинскую Америку, в Гондурас.
Как сообщает Catholic.by, архиепископ Габор Пинтер продолжит свою дипломатическую миссию в Беларуси приблизительно до середины января 2020 года.
Габор Пинтер родился в 1964 году. Стал священником в 1988 году, а в 1996 году стал работать в дипломатических представительствах Ватикана. Служил на Гаити, в Боливии, странах Скандинавии, Франции, на Филиппинах и в Австрии.
13 мая 2016 года архиепископ Габор Пинтер был назначен апостольским нунцием в Беларуси.