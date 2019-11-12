Видеофакт: в Китае обнаружили рыбу с человеческим лицом 1 12.11.2019, 19:26

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На видео видно, как рыба подплывает к берегу и высовывает голову из воды.

В Китае в одном из прудов неподалеку от города Куньмин в провинции Юньнань туристы сняли на видео рыбу с "человеческим лицом". Об этом 9 ноября сообщило издание Mirror, передает gordonua.com.

Женщина, снявшая видео, опубликовала его в китайской социальной сети Weibo. Ролик стал вирусным и появился на других платформах, в частности был опубликован на канале Any Articles в YouТube.

На видео видно, как рыба подплывает к берегу и высовывает голову из воды. На коже ясно можно разглядеть темные пятна, напоминающие человеческие глазницы, ноздри и большой рот.

В комментариях многие пользователи шутят по поводу различных версий происхождения рыбы, однако некоторых вид карпа "с лицом" всерьез напугал.

Выяснилось, что это был карп кои, или, как его еще называют, парчовый карп. У рыб этого вида пятна иногда напоминают черты человеческого лица.