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Зеркаль: Украина в Гааге победила РФ со счетом 5:0

  • 12.11.2019, 19:34
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Зеркаль: Украина в Гааге победила РФ со счетом 5:0
Елена Зеркаль
Фото: president.gov.ua

В МИД Украины заявили о серьезном достижении в споре с Россией.

Украина победила Россию на "ее же поле" после решения Международного суда ООН по делу о финансировании терроризма. Теперь окончательного решения следует ожидать не ранее 2022 года. Об этом заявила во вторник, 12 ноября, на брифинге в Киеве заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Интерфакс-Украина.

"Мы просим суд, во-первых, установить факт нарушения. Во-вторых, прекратить нарушение, а в-третьих, компенсировать все убытки, связанные с этим нарушением", – сказала она.

Зеркаль отметила уникальность решения суда ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело "Украина против РФ", и считает, что "Киев одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии". Она назвала это большим достижением украинской дипломатии и юристов".

При этом, по ее словам, решения Международного суда ООН по делу стоит ожидать не ранее 2022 года.

"Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это три-четыре месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - сказала она.

Также, отвечая на вопрос о том, сколько стоит данное дело государству за год, Зеркаль отметила, что "это зависит от того, какая интенсивность работы за год".

"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления по делу, которое касается иммунитета военных кораблей, слушания в Гамбурге, затем - два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение, и еще по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства, то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль.

"На следующий год конечно эта сумма будет меньше, поскольку работы будет гораздо меньше, если мы продолжим вести дело, которое касается иммунитета военных кораблей и неправомерности действий России, связанных с задержанием украинских военных кораблей и экипажей, то это будет одна сумма, если не продолжим - другая", - добавила она.

Напомним, суд ООН встал на сторону Украины в споре с Россией, отклонив возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.


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