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«Все говорят, что выгляжу будто с отдыха»: белоруска рассказала, как работала в Финляндии

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  • 12.11.2019, 19:47
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«Все говорят, что выгляжу будто с отдыха»: белоруска рассказала, как работала в Финляндии
Инна с коллегами.
Фото: Инна Хомич

Инна Хомич с бригадой белорусов отработала «вахту» на сезонных работах на Аландских островах.

Работа, как в санатории, жилье — за счет нанимателя, зарплата — от 7 евро в час «чистыми». Брестчанка Инна Хомич с бригадой белорусов отработала «вахту» на сезонных работах на Аландских островах и рассказала tut.by, как там у финских шведов.

Аландские острова — это автономия в составе Финляндии, которая заселена преимущественно шведами. Географически архипелаг располагается в Балтийском море на входе в Ботнический залив.

Местные живут за счет туризма, фермерства и рыболовства. На сезонные работы сюда, как правило, приглашают латышей и эстонцев. В этом году один из фермеров, который специализируется на выращивании овощей и зерновых культур, решил в качестве эксперимента позвать группу белорусов, объяснила Инна Хомич.

По ее словам, прибалты приезжали на двухнедельную вахту и уезжали, а на их место приезжали новые, которых вновь приходилось обучать с нуля. От этого страдали и качество, и производительность труда. Тогда фермер решил пригласить людей из более отдаленных стран, которые смогли бы провести у него весь сезон. Через своего помощника он вышел на эстонца, который живет с белоруской, и попросил ее набрать команду. Белорусскую бригаду собрали, оформили визы для сезонных работников — и в конце сентября Инна приехала на Аланды.

— 23 сентября мы приступили к работе и проработали до ноября. Со мной было девять белорусов и пять эстонцев, которые туда постоянно ездят, — рассказала Инна.

Белорусская бригада трудилась на семейной ферме на острове Вордё. Наниматель — финский швед — в течение года справляется своими силами, а весной и осенью, когда большой объем работ, приглашает гастарбайтеров. При этом весной ему нужна помощь только на неделю, поэтому хватает и эстонцев.

— Условия труда очень хорошие. Тебе не надо ни о чем париться. Если нужно что-то прикрутить, то здесь же рядом лежат все необходимые инструменты. Не так, как у нас: скажут сделать, а как и чем — непонятно. Я во время обучения в университете работала в Беларуси в студенческом отряде, и такие проблемы порой возникали. А тут все условия, только работай. Отношение к нам было отличное. Фермер и его сын работали вместе с нами в поле. Своим примером показывали, что и как нужно делать, — говорит брестчанка.

В деревнях часто стоят такие домики с холодильниками, заполненными овощами. Любой может взять из него продукт и бросить в копилку 2 евро.
Фото: Инна Хомич

«Красную рыбу можно было купить по 5 евро за килограмм»

Расходы на проживание полностью покрывались нанимателем. Для белорусов он снял в местном кемпинге несколько номеров, в которых летом живут туристы.

— Местные фермеры очень редко снимают жилье для своих работников. Нам в этом плане повезло. Потому что жилье там стоит до 400 евро в месяц. Наш наниматель снимал кемпинги со всеми условиями, стиральной машиной, сауной и кухней. Жили по четыре человека в комнате. Было очень уютно.

Продукты гастарбайтеры покупали сами.

— Мы ездили в магазин за 30 километров. Там в один день на товары была 30%-ная скидка. А на продукты, у которых истекал срок годности, — 60%. Мы жили на этих скидках, потому что цены были достаточно высокие. Хотя не на все. Красную рыбу, например, можно было купить по 5 евро за килограмм.

Библиотека.
Фото: Инна Хомич

Первое время белорусы собирали салат айсберг. До обеда работали в поле, после — в цеху на упаковке. На следующее утро салат уже был в местных магазинах. Потом пошла пекинская капуста. Большая часть бригады срезала ее в поле целый день, остальные — фасовали по ящикам.

«У меня за месяц вышло около 1700 евро»

Рабочий день, как правило, продолжался 8 часов. При этом каждые два часа были 30-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед. По словам Инны, иногда работали и по 10−11 часов в сутки. В неделю у работников было два выходных, которые выпадали на разные дни, — все зависело от объема работ. В свободное от работы время Инна читала книги, ходила за грибами, гуляла.

— В плане развлечений там было все как в белорусской деревне. Бригадир-эстонец дал нам свою машину, и мы ездили на ней в город. Мужчины ходили на рыбалку. Им показали место, где разрешена ловля. А еще ходили за грибами. Когда мы туда приехали, грибов в лесу было много. Там их никто не собирает. Я насобирала белых, высушила на батарее и привезла домой.

За час работы белорусам платили около 10 евро «грязными». Если отминусовать от этой суммы налог и другие отчисления, выходило немногим больше 7 евро.

— Процент налога зависит от количества отработанных часов. Если отработал до 200 часов в месяц, то вычитается 20%. Мы отработали больше, поэтому у нас вычли 35%. У меня за месяц вышло около 1700 евро. В Беларуси за эту работу столько никогда бы не получил, — объяснила Инна.

Свой месяц работы на Аландах брестчанка в шутку называет «санаторием»:

— Я вернулась — и мне все говорят, что выгляжу будто с отдыха. Абсолютно нет такого чувства, что я месяц целыми днями занималась физическим трудом. Мне эта вахта очень «зашла»! И работа, и хорошая атмосфера, и отношения между людьми на дорогах, в магазинах. Хорошая еда, природа. Чем не санаторий?!


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