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Главредом Financial Times впервые станет женщина

  • 12.11.2019, 21:16
Главредом Financial Times впервые станет женщина
Рула Халаф

Нынешний руководитель редакции уйдет в отставку в январе 2020 года.

Главным редактором газеты Financial Times впервые за время ее существования станет женщина. Издание сообщило во вторник, что нынешний главред Лайонел Барбер в начале следующего года уйдет в отставку после 14 лет работы на этой должности, передает zn.ua.

Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times было для него "редкой привилегией и удовольствием".

О причинах решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.

Кресло Барбера займет Рула Халаф, которая с 2016 года была его заместителем. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера, которого она назвала своим наставником.


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