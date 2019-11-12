Главредом Financial Times впервые станет женщина 12.11.2019, 21:16

Рула Халаф

Нынешний руководитель редакции уйдет в отставку в январе 2020 года.

Главным редактором газеты Financial Times впервые за время ее существования станет женщина. Издание сообщило во вторник, что нынешний главред Лайонел Барбер в начале следующего года уйдет в отставку после 14 лет работы на этой должности, передает zn.ua.

Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times было для него "редкой привилегией и удовольствием".

О причинах решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.

Кресло Барбера займет Рула Халаф, которая с 2016 года была его заместителем. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера, которого она назвала своим наставником.