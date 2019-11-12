Разумков обсудил «Северный поток-2» с президентом Европарламента 12.11.2019, 21:56

Председатель Верховной рады Украины заявил об угрозе европейской энергетической безопасности.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что обсудил с президентом Европарламента Давидом Сассоли вопрос строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Разумкова.

Председатель украинского парламента сообщил, что соответствующий вопрос поднимался во время телефонного разговора вечером во вторник 12 ноября.

"Провел телефонный разговор с президентом ЕвропарламентаДавидом Сассоли. Особое внимание обратил на угрозы европейской энергетической безопасности, которые представляет проект "Северный поток-2", - написал Разумков.