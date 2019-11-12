закрыть
12 ноября 2019, вторник, 22:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Хорошая новость
Рубрики

Разумков обсудил «Северный поток-2» с президентом Европарламента

  • 12.11.2019, 21:56
Разумков обсудил «Северный поток-2» с президентом Европарламента

Председатель Верховной рады Украины заявил об угрозе европейской энергетической безопасности.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что обсудил с президентом Европарламента Давидом Сассоли вопрос строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Разумкова.

Председатель украинского парламента сообщил, что соответствующий вопрос поднимался во время телефонного разговора вечером во вторник 12 ноября.

"Провел телефонный разговор с президентом ЕвропарламентаДавидом Сассоли. Особое внимание обратил на угрозы европейской энергетической безопасности, которые представляет проект "Северный поток-2", - написал Разумков.


популярное за неделю

Мнение

Новое поколение должно ответить Лукашенко
Новое поколение должно ответить Лукашенко Арсений Дедок
Большинство белорусов ненавидит диктатора
Большинство белорусов ненавидит диктатора Николай Статкевич
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ Ирина Халип
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов