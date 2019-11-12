Комаровку реконструируют за 8 миллионов рублей 5 12.11.2019, 22:41

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Что изменится?

В Минске идет реконструкция Комаровки. Работы займут пять лет. Tut.by узнал, что изменится и во сколько обойдутся работы.

Реконструкция комплекса уже началась. Первый этап завершен: для рынка построили трансформаторную подстанцию, которая позволит увеличить мощность электроэнергии на 500 кВт. Второй этап — строительство бокса для сбора и сортировки мусора. Третий — снос гаража и строительство склада-холодильника.

— Бывший гараж немного неэффективно используется, там 1,5 тысячи «квадратов», а сдается в аренду только 560. Поэтому на его месте планируется построить двухэтажный склад, чтобы увеличить площадь камеры хранения, холодильных камер. Он займет 2,5 тысячи «квадратов», из них 1,6 тысячи «квадратов» будут сдаваться в аренду, — рассказывает генеральный директор Комаровского рынка Николай Хмельницкий.

Николай Хмельницкий

Четвертый, последний, этап реконструкции — это замена остекления витражей на крытом рынке на светозащитные окна. Эта часть работ самая глобальная: нужно заменить стекло на 10 тысячах «квадратов». Все это время рынок продолжит работать.

Подобные городские рынки за рубежом имеют также объединенную фудзону — вроде фудкорта внутри рынка. На Комаровке общепит расположен в разных отдельных павильонах, при этом посещаемость рынка высокая — около 30 тысяч покупателей в обычный день, по праздникам — 70−80 тысяч. Мы уточнили, нет ли планов создать нечто подобное на крытом или сезонном рынке.

— Мы не возражаем против таких предложений, но их не поступало. У нас есть места, где люди могут перекусить: это точка, где продают кондитерские изделия и хлеб Комаровского рынка. Но у нас есть наш внутренний план, который не входит в реконструкцию объекта, согласно которому мы поменяем стеллажи и сделаем зону кафе с посадкой на точке, где продают, — говорит гендиректор.

Весь проект реконструкции обойдется в 8 миллионов рублей, из них 15−20% — собственные средства, остальное — кредит Беларусбанка. Выполнение всех этапов работ займет 5 лет.

Основная деятельность Комаровки — сдача торговых мест в аренду. Рентабельность рынка составляет 20%.