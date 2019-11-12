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Крэйг Вудкрофт: Когда все элементы атакующей игры в деле, то мы можем многое

  • 12.11.2019, 23:01
Крэйг Вудкрофт: Когда все элементы атакующей игры в деле, то мы можем многое

Главный тренер минского «Динамо» рад победе над «Торпедо» (6:5 Б).

«Благодарю соперника за то старание, которое он продемонстрировал. Наша игра понравилась мне отрезками. Мы хотели заставлять «Торпедо» ошибаться, прессинговали их. Когда все элементы нашей атакующей игры в деле, то мы можем многое. Но в итоге позволили сопернику вернуться в игру. Главное, что добились победы и прервали нашу длинную серию поражений. Надо готовиться к следующему матчу с «Витязем», - цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Поздравляю «Динамо» с долгожданной победой. Любой тренер не любит, когда его команда столько пропускает. С другой стороны, мы показали характер и сумели перевести игру в овертайм. Легко давали сопернику забивать, а самим нужно было тратить много энергии, чтобы догнать «Динамо». Хозяева заставляли нас ошибаться. В целом довольны заработанным очком», - добавил наставник «Торпедо» Дэвид Немировски.


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