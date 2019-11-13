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Грета Тунберг нашла возможность вновь пересечь Атлантику

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  • 13.11.2019, 8:14
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Грета Тунберг нашла возможность вновь пересечь Атлантику

Шведская экоактивистка стартует из американского Хамптона на борту 15-метрового катамарана.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, находящаяся в США, нашла возможность вновь пересечь Атлантику, чтобы принять участие в 25-й конференции по изменению климата (COP25) со 2 по 13 декабря в Испании. В среду, 13 ноября, она стартует из порта Хамптон в американском штате Вирджиния на борту 15-метрового катамарана La Vagabonde ("Бродяга"). Активистку пригласила на борт австралийская пара яхтсменов-блогеров Райли Уайтлум и Илэйна Каросу, ведущие канал в YouTube, сообщила Тунберг в Twitter. Управлять судном будет профессиональный шкипер из Великобритании Никки Хендерсон. Кроме того, на борту находятся отец Греты - Сванте Тунберг и 11-месячный сын австралийской пары - Ленни, сообщает dw.com.

У катамарана практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами.

Кроме того, в отличие от яхты Malizia II, на которой Грета добиралась в Нью-Йорк, нынешнее судно оборудовано удобствами. "В мире множество людей, которые не имеют возможности воспользоваться туалетом", - признала она. "Это не так уж и важно. Но все-таки приятно, что он есть", - добавила экоактивистка.

На пересечение Атлантики может уйти от двух до четырех недель. По словам экспертов, ноябрь - не совсем подходящий сезон для подобных путешествий. Температура местами уже опустилась до минус одного градуса по Цельсию, возможны осадки в виде мокрого снега.

По экологическим соображениям девушка отказывается от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, являются одним из самых главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.

Ранее путешествие из британского Плимута в Нью-Йорк, где Грета приняла участие в климатическом саммите ООН, продлилось 15 дней: c 14 по 28 августа.

После этого активистка еще три недели путешествовала по Северной Америке, принимая участие в протестах в защиту климата в разных штатах, начиная от Северной Каролины до Калифорнии. Необходимость вновь пересечь Атлантику возникла после того, как международную конференцию по климату было решено перенести в Испанию из Чили. В этой латиноамериканской стране некоторое время продолжаются массовые акции протестов.


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