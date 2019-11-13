В Лунинце многодетный папа после ДНК-теста узнал, что он не многодетный 4 13.11.2019, 8:22

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Мужчина потребовал экспертизы из-за нежелания платить алименты.

Жительница Лунинца пожаловалась судебным исполнителям на бывшего мужа, который не платил алименты на троих детей. Мужчина отцовство не признал и потребовал ДНК-экспертизы. Как выяснилось, не зря.

По словам жительницы Лунинца, мужчина с 2017 года уклонялся от уплаты алиментов на 14-летнего сына и двух 11-летних дочерей-близняшек, хотя до этого он шесть лет финансово поддерживал семью, рассказала tut.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Мужчина вину не признал: пояснил, что сомневается в отцовстве. Проведенная генетическая экспертиза подтвердила отцовство мужчины по отношению к сыну, а вот к девочкам-близняшкам — нет.