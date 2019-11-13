закрыть
13 ноября 2019, среда, 10:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Хорошая новость
Рубрики

В Лунинце многодетный папа после ДНК-теста узнал, что он не многодетный

4
  • 13.11.2019, 8:22
  • 3,745
В Лунинце многодетный папа после ДНК-теста узнал, что он не многодетный

Мужчина потребовал экспертизы из-за нежелания платить алименты.

Жительница Лунинца пожаловалась судебным исполнителям на бывшего мужа, который не платил алименты на троих детей. Мужчина отцовство не признал и потребовал ДНК-экспертизы. Как выяснилось, не зря.

По словам жительницы Лунинца, мужчина с 2017 года уклонялся от уплаты алиментов на 14-летнего сына и двух 11-летних дочерей-близняшек, хотя до этого он шесть лет финансово поддерживал семью, рассказала tut.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Мужчина вину не признал: пояснил, что сомневается в отцовстве. Проведенная генетическая экспертиза подтвердила отцовство мужчины по отношению к сыну, а вот к девочкам-близняшкам — нет.


популярное за неделю

Мнение

Новое поколение должно ответить Лукашенко
Новое поколение должно ответить Лукашенко Арсений Дедок
Большинство белорусов ненавидит диктатора
Большинство белорусов ненавидит диктатора Николай Статкевич
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ Ирина Халип
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов