NEXTA: Продолжаем спокойно работать 5 13.11.2019, 8:35

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Степан Светлов

Популярный блогер ответил хунвейбинам Лукашенко.

Поскольку десятки журналистов обращались ко мне за комментарием по итогам "суда", где председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич "выиграл" гражданский иск о защите "чести" и "достоинства", считаю, что самое время этот комментарий дать. Причем развернутый, написал в своем телеграмм-канале популярный блогер Степан Светлов (NEXTA).

Первое. Я не считаю белорусские "суды" судами и вообще чем-то достойным внимания по одной простой причине: все судьи в них не избираются гражданами и не выдвигаются независимыми коллегиями юристов, как в цивилизованных странах, а примитивно назначаются указами лично Лукашенко, которому давно пора самому стоять перед судом по нескольким серьезным уголовным статьям. Указами этого же существа судей в случае чего и увольняют. Само собой, ни о каком независимом правосудии в этой ситуации и речь не идет, а приходить в такие "суды", вставать перед ними и говорить "ваша честь" - себя не уважать. Это лишь позорная декорация правосудия.

Второе. Сама цель данного гражданского иска была вовсе не в жалких 3000 рублей (1500 долларов по курсу - месячная зарплата простого сборщика клубники в Польше). Она была в том, чтобы автор канала NEXTA приехал в Беларусь и пришел в "суд". Конечно, дойти туда никто бы не позволил: в ИВС отправили бы еще с границы. Кто-то заметит, что можно было прислать вместо себя адвоката с доверенностью, вот только эту доверенность нужно оформлять у белорусских нотариусов, для чего также пришлось бы приехать в Беларусь. А к документам, заверенным нотариусами из ЕС, белорусские "суды" относятся сами знаете как. Впрочем, поход в лукашенковский "суд" и так был исключен по моральным причинам - см. пункт № 1.

Третье. Суть "иска". Для жителей Слонима и Слонимского района предмет разбирательства уж точно не был ни биномом Ньютона, ни ящиком Пандоры. Попахивающая ядреным перегаром история еще за несколько дней до публикации в канале NEXTA смаковалась во всех региональных пабликах социальных сетей. Присылали эту информацию и нам, но она не публиковалась из-за отсутствия подтверждения. Наконец, появилось фото документа, которое сразу же внесло ясность и не оставило сомнений. Одним из основных требований источника было непопадание картинки в открытый доступ ни при каких обстоятельствах: фото было сделано на его рабочем месте и в рабочее время, а местная власть в Беларуси - дамочка туповатая и мстительная. Просто поставьте себя на место этого человека и подумайте, есть ли у меня моральное право его "сливать".

А вот насчет "моральных страданий" с господином Хомичем трудно не согласиться. Тут уж хочешь или нет - а будешь страдать, когда жители подведомственного района в социальных сетях вовсю возмущаются происходящим. И, судя по их комментариям, отлично знают, что здесь суровая правда, а что "не соответствующая действительности информация". Ведь на чужой роток, как говорится, не накинешь платок. Ходить и ездить по улицам Слонима господину Хомичу теперь вряд ли комфортно. Даже хочется посочувствовать. Но не стоит.

Четвертое. Как подавался этот иск. Благодаря источникам и в Слонимском райисполкоме, и в силовых структурах, и в чиновничьей среде у нас уже есть абсолютно полная картина. Геннадий Хомич не был его инициатором и старательно отбрыкивался - мол, совсем некогда. Коровы, уборочная, удобрения... Однако на подаче в "суд" настояли в Совете безопасности Беларуси, заодно пообещав взять все хлопоты на себя. Там же ему подобрали аж двух "удобных" адвокатов сразу (как и чем убедили - история отдельная и очень печальная, но сами понимаете, что приличный юрист без весомых причин на такой "зашквар" не пошел бы). Но главное - чиновники спят и видят мифическое исполнение решений белорусских "судов" правоохранительными органами Польши. Кто им пообещал этот бред, сказать трудно, но, поскольку дело заведомо политическое, совершенно очевидно, что рассматривать обращения лукашистов всерьез там никто даже не будет.

Наконец, пятое. Важное наблюдение о том, что же представляют собой белорусские чиновники. Все они - хунвейбины Лукашенко с индульгенцией на полное отпущение грехов. И даже "задержание" человека из этой обоймы не означает "привлечение". Это решается лично хозяином и никем иным. Сам Лукашенко как-то обмолвился: "У меня есть кадровый резерв из 850 человек, которых нельзя задерживать, арестовывать без моего разрешения". И уж за банальную пьянку - точно никак. Не комильфо чиновникам пьяными быть - за это еще предыдущему правительству прилетало (см. "Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично"). Он ведь сам их всех назначает.

- Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом? - возмущался когда-то Лукашенко по поводу истории с одним ушедшим от безысходности в запой новоназначенным региональным царьком. - Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента. Ворвались, начали что-то уточнять. Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал!

Известно и то, как чиновник из реестра "президента", будучи задержанным пьяным за рулем, может легко избежать не только ответственности за это, но и попадания данного факта в милицейскую базу данных. При том, что сведения о его более ранних правонарушениях никуда не денутся.

- Если ГАИ выявляет достаточно крупного чиновника за нарушение ПДД, то инспекторы лишь составляют протокол, но не рассматривают его, - рассказал нам на условиях конфиденциальности один из офицеров Слонимской ГАИ. - Протокол отправляют в Минск, куда затем вызывают чиновника и рассматривают. Обратно в местное ГАИ могут прислать "предупреждение", "освобождение от ответственности" или даже просто запись "рассмотрено". А чиновник при этом останется с правами. Поэтому-то истец в "суде" и делал акцент на "не привлекался" - это просто хитрость. Речь-то шла не о привлечении, а о задержании. Еще они напирали на том, что он не привлекался в этом году. А раньше он привлекался, это 100 %. Я лично видел в базе. И, хотя у этих нарушений уже истек срок давности, они - были. Штрафы за фотофиксацию скорости и за выпуск колхозной машины в рейс без техосмотра.

Подытожим. Как бы лукашисты ни радовались своей "победе" в своем же "суде", каждый читатель прекрасно понимает, что в этой истории является правдой, а что - враньем. Впрочем, значение это вранье имеет лишь в вымышленном красно-зеленом мире, где живут жалкие любители принудительного хоккея, досрочного голосования, "Голодных игр", загонов на трибуны, налогов с безработных, штрафов с одноруких за аплодисменты и с глухонемых - за выкрикивание лозунгов. В мире реальном, где работают настоящие суды, справедливые законы и демократическая власть (т.е., в любом месте западнее белорусской границы), как-либо исполнить решение лукашенковского "суда" не представляется возможным. Геннадий Хомич не получит ни-че-го.

А мы - продолжаем спокойно работать. Оставайтесь с нами: еще больше информации уже не за горами!