Видеофакт: Опальный диктатор улетает в «неведомую даль» 13.11.2019, 9:43

ФОТО: MARTIN ALIPAZ/EPA-EFE

Ролик рекомендуется к просмотру засидевшимся правителям.

Бывший правитель Колумбии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено убежище.

Как сообщают местные СМИ, кроме экс-президента Боливии в самолете вооруженных сил Мексики находились его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линер и бывший министр здравоохранения Габриэла Монтаньо, пишет gazetaby.com.

Вскоре РИА Новости опубликовало видео с комментарием: из мексиканского аэропорта Моралес вылетел на вертолете. Куда – неизвестно.

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Тем временем Конституционный суд Боливии признал законность перехода полномочий президента страны к вице-спикеру сената страны Жанин Аньес. Напомним, страной начала управлять первая в истории этого государства женщина: яркая и демократичная. Остальные высокопоставленные лица, ранее стоящие над ней, от управления отказались и ушли в отставку.

Аньес дала обещание провести президентские выборы в ближайшее время.