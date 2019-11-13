В США начинаются публичные слушания по импичменту Трампа 13.11.2019, 10:21

Они будут проходить в прямом эфире.

С 13 ноября расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний в прямом эфире.

Исторически редкая и длительная процедура заключается в том, чтобы выяснить, не злоупотреблял ли президент своим служебным положением с личной или политической выгодой, подталкивая иностранное правительство к расследованию против своих противников, и являются ли эти действия непоправимыми преступлениями, сообщает Радио Свобода.

В частности, Трамп просил Владимира Зеленского поручить провести расследование демократов и его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

В 9 часов утра по местному времени (17:00 по Минску) первым, кто будет давать показания, станет временный поверенный в делах Украины Уильям Тейлор.

Напомним, 26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Она была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Также перед разговором Трамп приостановил выделение военной помощи для Украины.

После скандала вокруг телефонного разговора спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за вероятное давление на президента Украины.

31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента Дональда Трампа.