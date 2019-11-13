Названы 20 неожиданных стран для отдыха и путешествий 13.11.2019, 10:53

1,366

Маршруты для тех, кто хочет удивить себя и друзей.

Если тебе надоели эти проверенные маршруты, парижи-анталии, то наша сегодняшняя подборка именно для тебя! Самая, что ни на есть, настоящая экзотика, пишет hochu.ua.

Неожиданные страны для путешествий: ЮАР

Южная Африка яркая, захватывающая и взрывная страна. Здесь много всего уникального и интересного: потрясающие пляжи, горы, дикая природа. Прежде всего, нужно знакомиться с колоритным Кейптауном.

Он признан одним из самых красивых городов не только Африканского континента, но и мира. Кейптаун — это уличные джаз-бэнды, рестораны и магазины, дорогие кабриолеты, в тоже время морской ветер и ослепительное солнце.

Город трудно назвать африканским, так как во всем чувствуется влияние европейской культуры.

Главной достопримечательностью ЮАР считают Table Mountain — это гора с плоской вершиной, выходящая на Кейптаун.

Неожиданные страны для путешествий: Мьянма

Мьянма — страна монастырей и храмов. Страна практически изолирована от всего мира. Несмотря на это, Мьянма может похвастаться красивейшими городами, похожими на огромные храмы, замками, облаченными в золото, живописными деревнями и дружелюбными людьми.

Ее называют страной "золотых пагод", которых более 2,5 тысячи. Все государство можно назвать огромным археологическим заповедником, в котором сохранились следы древнейших цивилизаций.

Мьянма туризм

Перемещаться между городами в стране можно только на самолетах.

Неожиданные страны для путешествий: Зимбабве

Во-первых, в Зимбабве находится всемирно известный водопад Виктория, который расположен на границе Замбии и Зимбабве. Также восхищают руины древнего города Кхами, столицы королевства Бутва династии Торва.

Достоbн внимания национальный парк Мана-Пулс и охотничьи резерваты Сапи и Чеворе.

Эти охраняемые территории общей площадью 677 тысяч гектаров были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зимбабве для туристов

Эти водно-болотные угодья, особенно в засушливое время, привлекают невероятное множество диких животных. Здесь обитают черные носороги, слоны, бегемоты, львы, леопарды, крокодилы и другие животные.

Неожиданные страны для путешествий: Чили

В Чили на берегу Магелланова пролива есть прекрасный старинный город Пунта-Аренас. В исторической части города можно полюбоваться роскошными особняками и дворцами.

Самое захватывающее зрелище — вершина холма Ла-Крус, где видна панорама Магелланова пролива, а также виднеющаяся вдалеке часть Аргентины. Нужно посетить колонии пингвинов в Отуэй и пещеру Милодон, где были найдены останки доисторических животных.

Местные озера Хенераль-Ибаньес, Рисопатрон, Термас-де-Пуюуапи — отличное место для рыбалки.

Авиабилет Киев-Пунта Аренас — от 53 тыс. грн.

Неожиданные страны для путешествий: Марокко

Марокко — страна рынков. Поэтому заглянуть на рынки Марракеша — настоящее событие для каждого гостя страны. Своей необыкновенной красотой заинтересует Сад Мажорель.

Также величественный дворец Бахия, что строился 7 лет, и который представляет собой сложный лабиринт, так как здание имеет только один этаж. Обязательна к просмотру Сахара — это фантастика.

Наиболее удобный для посещения регион Сахары — это Юго-восточная область Марокко, что лежит у подножия гор Высокий Атлас.

Кроме восхитительнейших пейзажей: красных дюн и экзотических крепостей, здесь есть и природно-историческая достопримечательность — долина Драа.

Неожиданные страны для путешествий: Малави

Здесь есть возможность приблизиться к входящим в "большую пятерку" слону, носорогу, льву, леопарду и буйволу беспрепятственно в самых известных африканских парках.

Также можно поехать на озеро Малави, вода которого чиста и прозрачна, что идеально для ныряния, или на гору Муланже, чтобы прогуляться по ее пикам среди облаков и прекрасным ландшафтам. И, конечно же, стоит посмотреть "китовую спину" — это плато Вифья, с многочисленными лугами и холмами. Здесь необычные рельефы создают ощущение древнего периода.

Неожиданные страны для путешествий: Македония

Помимо Скопье и его наиболее известных достопримечательностей, таких как озеро Охрид, горнолыжный курорт Маврово и древний Стоби, в этой маленькой стране много интересного и полезного.

К примеру, курорт Берово, расположенный на границе с Болгарией, становится все более перспективным среди курортов со СПА-отелями. В восточной половине Македонии, старом Кратово, есть шикарные каменные мосты времен Османской империи.

Заброшенные турецкие особняки, свидетельствуют о былом богатстве поселка. А засушливый винодельческий регион Тиквеш несказанно порадует продуктами высококачественных виноделен.

Неожиданные страны для путешествий: Боливия

Салар де Уюни в юго-западной части Боливии — это внушительной величины доисторическое озеро. С ноября по март из-за дождей соляные соты покрываются тонким слоем воды, непрестанно блестящей на солнце, и озеро становится похожим на зеркало, отражающее в себе небо.

И граница между ними становится неразличимой. Это неземной красоты зрелище и подобного в мире нет. А когда нет дождей — солончак превращается в огромную пустыню, покрытую белой солью вместо желтого песка.

В тех местах, где высыхающая вода пробивается наверх, образуются небольшие конусообразные вулканы похожие на фигуры, расставленные на шахматной доске.

Неожиданные страны для путешествий: Киргизия

Сомневаетесь, что здесь может быть что-то интересное? А вот и зря. Чего только стоит величественный горный регион Тянь-Шань — холодная красота хрустальных озер и бескрайних полей с необычной травой и диковинными цветами. Притом горы Тянь-Шаня — это одна из мощнейших горных систем Азии.

А легендарная "семитысячная" гора Пик Победы раньше считалась одной из самых непреступных гор на всей территории бывшего Советского Союза.

Неожиданные страны для путешествий: Республика Конго

Ее столица — Браззавиль, находится на берегу водоема Maлeбo-Пул, что образован рукавами реки Конго. Достопримечательности города: красивая Базилика Святой Анны, храмовая Мечеть, президентский дворец и живописные Муниципальные Сады.

Прибрежный город — Пуэнт-Нуар славится музеем Жоржа Бруссо, величественным собором Нотр-Дам и зоопарком. Интересны национальные парки страны: Одзала, Лефини и Леколи-Пандака, расположенные в зоне влажных экваториальных лесов, пересеченных многочисленными реками.

Неожиданные страны для путешествий: Аргентина

Аргентинская Патагония, к которой часто относят архипелаг Огненная Земля — абсолютно уникальное место. Это хрустальные ледники и горные пейзажи, извилистые фьорды и равнины мерзлой земли. Такое природное богатство и разнообразие невозможно сравнить ни с чем. Параллельная реальность. Более того, на пляжах можно увидеть колонии пингвинов и морских слонов, а на склонах гор — костры, которые жгут местные племена индейцев.

Также в этих краях находится Пещера Рук возрастом около 90 столетий.

Это еще не все уникальности Аргентины. Здесь есть заповедники, национальные парки и необжитые острова.

Неожиданные страны для путешествий: Ботсвана

То, что 34% площади страны занимают национальные парки, многие из которых выходят за территорию страны, уже говорит о многом. Но все-таки жемчужина среди заповедников Ботсваны — дельта реки Окаванго.

Она стала тысячным по счету объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

Любители дикой природы здесь могут понаблюдать за слонами в Савути или за сурикатами в Макгадикгади.

Да что там, именно здесь проходило множество съемок программ, посвященных жизни животных в естественной среде обитания, потому что на территории Ботсваны присутствует почти весь животный и растительный мир, характерный африканскому континенту.

Неожиданные страны для путешествий: Палау

Крошечный Палау — это 200 известняковых и вулканических островов, объединенных 110-километровым рифом, покрыты тропическими лесами и окружены морями.

Здесь рай для дайвинга, каякинга и наблюдения за дикой природой. От острова Корор, на котором расположена бывшая столица Палау, как правило, стартуют экскурсии по другим островам.

Одно из самых популярных у дайверов мест для погружения — острова Рок, где находится коралловая стена Нгемелис (глубина 300 метров), которая облеплена губками, кораллами, горгонариями. На островах можно посмотреть пещеры: сталактиты и древние петроглифы.

Неожиданные страны для путешествий: Австралия

Страна славится дикими местами, масштабными национальными парками и заповедниками, и безусловно архитектурными жемчужинами (Сиднейский оперный театр и Харбор-бридж). Одно из наиболее живописных австралийских мест — это национальный парк Голубые горы.

Природа парка представляет собой типичные тропические леса с огромными голубыми эвкалиптами и древовидными папоротниками. Популярна и пустыня Пиннакли. Практически на всей площади пустыни встречаются странные известняковые столбы — словно внеземного происхождения.

Неожиданные страны для путешествий: Уругвай

Маленький Уругвай может предложить много чего. Начнем с Монтевидео, самого безопасного города Южной Америки. Он достаточно маленький для того, чтобы обойти его пешком.

Вдоль моря можно проехать на велосипеде, а в старом городе — полюбоваться на неоклассические дома XIX века. Рыбацкие и дайверские деревни на востоке славятся яркими деревянными хижинами, пустынными пляжами, дюны, колониями тюленей и огромнейшими волнами.

Неожиданные страны для путешествий: Гренландия

Гренландия — страна, в которой 80% площади покрыта льдом, плотность населения — самая маленькая в мире. Стоит посмотреть на то, как полночное солнце сияет на айсбергах или пылает полярное сияние, проплыть меж китами или проехать в собачьей упряжке по тундре.

Нуук — самая маленькая столица планеты, находится на небольшом полуострове у подножия горы Сермитсиак.

Здесь интересны старые кварталы Колонихавнен, церковь Савур-Черч, Арктический сад, церковь Ханс-Егед-Черч, университет Илисиматусарфийк, мемориал королевы Маргрете.

Неожиданные страны для путешествий: Вьетнам

Вьетнам — огромный заповедник, в котором сохранились неизменными флора и фауна, традиции и культура, быт крестьян. Побережье Вьетнама отлично подходит для подводного плаванья, так как чистейшая вода изобилует подводными обитателями. Несмотря ни на что здесь сохранилось множество прекраснейших древних храмов.

Обилие достопримечательностей находится в окрестностях Ханоя, к примеру, залив Халонг — 3000 островков архипелага Байтылонг. Город Хюэ — красивейшие императорские дворцы и пагоды. Ценны также руины цитадели Кинь-Тхань.

Неожиданные страны для путешествий: Восточный Тимор

Молодая страна Восточный Тимор, отделившая от Индонезии в 2002 году, поражает дикой красотой джунглей и высокими плато, завораживает разнообразием растений и животных. Это мелкие деревушки просто посреди джунглей и равнин. Национальный парк Жако — молодой тропический заповедник. Не менее интересны острова Жаку и Атауро.

Неожиданные страны для путешествий: Сьерра-Леоне

Основные ценности Сьерра-Леоне расположены во Фритауне: Национальный музей, красивый ботанический сад, древний собор Святого Георгия. Также одной из достопримечательностей является дерево Cotton tree. Оно огромных размеров, а колорит ему придают тысячи живущих на нем летучих мышей. Страна неимоверно богата своими залежами золота и алмазов.

Неожиданные страны для путешествий: Чад

В стране Чад может заинтересовать изоляция от мира, весьма впечатляющие пустынные ландшафты и второе по величине в Африке озеро Чад.

Одной из достопримечательностей является Большая Мечеть, построенная французами.