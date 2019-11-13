Собрала ли страна урожай, который обещали? 15 13.11.2019, 11:07

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Быстрый фактчекинг.

«Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть «умные». Они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 млн. т. зерна, ниже 9 нельзя», — вдруг поиронизировал Александр Лукашенко в июле о шуточном посте в телеграмме, пишет блогер Виктор Малишевский в своем блоге.

Он сразу же пояснил, что аграрии должны собрать около 700 тысяч тонн рапса, примерно 7 млн. тонн зерновых колосовых и 1,7 млн. тонн кукурузы на зерно, а также 300-400 тысяч тонн остальных культур. В результате получается около 9,7 млн. тонн урожая

«А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн. тонн — добавил Александр Лукашенко. — Все здесь просчитано. Притом это запланировано правительством: более 9,5 млн. тонн всего — от рапса до кукурузы и до зерновых, зернобобовых. Поэтому здесь нет ничего особенного?».

Я тогда тоже усомнился в реальности такого урожайного обещания. Но пришло время фактчекинга….

И тут сюрприз. Площадь посевов в этом году нормально так увеличена. В сумме на 108 тысяч га. Но и урожайность зерновых заметно выше прошлогодней (31,1 ц/га против 26,4 ц/га). По итогу собрали зерновых колосовых (без кукурузы) примерно 6.53 млн. тонн (Лукашенко прогнозировал 7 млн. тонн).

Площадь посевов кукурузы на зерно тоже увеличилась. Тут Лукашенко прогнозировал 1,7 млн. тонн, но собрали даже меньше, чем в прошлом году. Вряд ли урожай дотянет до 1.4 млн. тонн (сегодня

1363,8 тысяч тонн). Потому что и урожайность ниже прошлогодней (75,8 ц/га против 84.2 ц/га).

Рапса намолочено как Лукашенко и ожидал – около 700 тысяч тонн (точнее 687 тысяч тонн). Зернобобовых на уровне прошлого года. Ну, минус пару тонн.

Итак, имеем урожай зерновых и зернобобовых с рапсом примерно 7,2 млн. тонн, плюс 1,4 млн. тонн кукурузы. Итого: 8,6-8,7 млн. тонн.

А что обещал Лукашенко?

«… около 9,7 млн. тонн урожая. А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн. тонн. Все здесь просчитано. Притом это запланировано правительством: более 9,5 млн. тонн всего — от рапса до кукурузы и до зерновых, зернобобовых».

Урожай cолидный, урожай много больше прошлогоднего. Но, увы, не обещанный.