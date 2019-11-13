Минский городской комитет «Народной Грамады» поддержал Встречу свободных людей 1 13.11.2019, 11:20

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Николай Статкевич заявил, что будет лично участвовать в акции.

Минский городской комитет «Народной Грамады» принял решение поддержать избирательное мероприятие кандидатов от гражданской кампании «Европейская Беларусь», которое пройдет 15 ноября на Октябрьской площади столицы, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

Председатель партии Николай Статкевич заявил, что тоже придет на акцию союзников по Белорусского Национального Конгресса.

«Учитывая угрозу независимости, мы должны делать все возможное для консолидации патриотических сил и укрепления Белорусского Национального Конгресса», — говорится в заявлении пресс-службы «Народной Грамады».

Напомним, 15 ноября в Минске пройдет Встреча свободных людей. Начало — в 18.00 на Октябрьской площади.