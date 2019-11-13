Археологи обнаружили древних существ из греческих мифов 13.11.2019, 11:43

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Животные не похожи ни на один известный науке вид.

Во время раскопок в Греции ученые обнаружили останки древних змей. Существа не похожи ни на один известный вид, как будто они сошли со страниц мифов, пишет lenta.ua.

Раскопки проводились возле города Серрес, который расположен в Центральной Македонии на севере Греции. Археологи обнаружили останки двух змей, которые имеют возраст более 5 миллионов лет.

Однако животные не похожи ни на один известный науке вид, а больше напоминают тварей из мифов. Ученые назвали змей Perergophis micros – странная маленькая змея и Paraxenophis spanios – редкая своеобразная змея, что подчеркивает мистическое происхождение останков.

Стоит отметить, данная находка древних животных очень важна для науки, поскольку ученые смогут детально изучить странный вид и установить эволюционные связи.

Особенно археологов удивило строение позвоночника, который очень отличается от современных змей. Возможно вид не смог адаптироваться, что привело к полному вымиранию популяции.