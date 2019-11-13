«Репортеры без границ»: В Беларуси ужасающая ситуация со свободой слова 6 13.11.2019, 12:22

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Правозащитники отреагировали на задержание немецких журналистов.

"Репортеры без границ" осудили действия белорусских милиционеров, задержавших в центре Минска съемочную группу канала ARD.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила действия белорусских силовиков, воспрепятствовавших профессиональной деятельности немецких репортеров в Минске. Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией во вторник, 12 ноября, сообщает "Немецкая волна".

Критике подверглась ситуация, произошедшая 8 ноября, когда съемочная группа немецкого общественно-правового телеканала ARD собиралась снять репортаж в центре Минска. Несмотря на аккредитацию, журналистов доставили в отделение милиции, где ее удерживали в течение двух часов.

"Это грубое воспрепятствование работе съемочной группы, аккредитованной должным образом, выставляет в плохом свете режим, официально работающий над сближением с Евросоюзом", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, этот инцидент "иллюстрирует ужасающую ситуацию со свободой прессы в Беларуси".