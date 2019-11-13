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Tesla построит крупный завод под Берлином

  • 13.11.2019, 12:47
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Tesla построит крупный завод под Берлином
Tesla Model X
Фото: charter97.org/Иван Межуй

На новом предприятии будут выпускаться электромобили и батареи к ним.

Американский концерн по производству электромобилей Tesla построит новый крупный завод в окрестностях Берлина. Объект будет располагаться неподалеку от нового строящегося берлинского аэропорта. При заводе планируется также открыть инженерный и дизайнерский центр, сообщил глава Tesla Илон Маск, передает dw.com.

Маск сделал это заявление на церемонии вручения премии "Золотой руль" (Goldenes Lenkrad), присуждаемой еженедельником Bild am Sonntag. Выбор Берлина в качестве места для строительства нового завода Маск объяснил "исключительным качеством немецкого инженерного искусства".

На заводе под Берлином Tesla будет выпускать электромобили, начиная с модели Y, и батареи к электромобилям. По данным газеты Bild, реализация проекта позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест.


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