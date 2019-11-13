Уйти в барханы и не вернуться 8 Владимир Халип

13.11.2019, 12:51

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Владимир Халип

Обычная участь уходящих.

Пропал правитель. Внезапно, вдруг, чего никак не ожидали. В последний день октября он еще выглядывал, пытаясь что-то важное сказать, из всех телевизоров, смартфонов и даже утюгов. А потом пропал. Будто самолет, потерянный радаром. И только день спустя страну облетела волнующая весть: ничего не случилось, он улетел в известном направлении – в Арабские Объединенные Эмираты.

И снова – тишина. Почти на всю неделю. И какая роскошная наступила тишина! Правитель и страна отдыхали друг от друга. Вот так бы и впредь сохранять этот удивительный статус и не выдумывать корявые сказки о каких-то будто бы президентских выборах.

Но чудес не бывает. В конце этой странной недели появились в информационном пространстве какие-то фотографии, а вдобавок еще и ролик. Сюжет незамысловатый, но чрезвычайно актуальный: правитель комментировал свои подарки наследному принцу. Вот сладости, а вот и слуцкий пояс - копия, конечно. Так подпоясывались когда-то богатые люди. Последнее уточнение, по замыслу застенчивого гостя, наследному принцу должно было особенно польстить.

Однако зря дроздовская обслуга так старательно засекретила этот незамысловатый вояж. Информационный вакуум мгновенно вызвал множество вопросов и еще больше догадок. Чего ради так внезапно, после тяжелых поездок в Казахстан и прочие края, да еще накануне визита в Австрию, он вдруг сорвался с места и помчался к шейхам? Попытки представить это все каким-то внезапным прорывом в отношениях с далеким во всех смыслах объединением эмиратов были опрометчивы и неубедительны до крайности.

За минувший год товарооборот с ОАЭ составил 72 миллиона долларов. Только и всего. Большой прорыв, если учесть, что правитель туда гоняет персональный самолет уже в девятый раз. И встречается все с тем же узким кругом шейхов. Вот и сейчас все та же троица. Наследный принц, премьер-министр и советник по национальной безопасности Никто ни с кем не пересекается. У каждого свои интересы. С аудиенциями не спешат. Дают возможность гостю заняться личными делами.

Никто переговорами его не утруждал. Жесткой программы не навязывал. Можно было вдоволь отдохнуть. И даже полечиться. Или просто побродить по берегу залива. Махнуть в пустыню и надолго затеряться где-нибудь в барханах. Разумеется, конфиденциально. Поэтому и освещать такой причудливый визит было трудно и даже нежелательно. Традиции Востока тут не причем. Просто у этих людей давно сложились особые деловые отношения. Слишком личные, чтобы быть публичными.

Но вот таинственный визит «белорусской делегации» завершен и на официальном сайте уже висит отчет об этом путешествии к далеким берегам. Каждый может прочесть и изумиться тому, какие перспективы для нашей страны открывают высочайшие беседы с каждым из трех шейхов. «Во время встречи обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь, определены дальнейшие шаги по их выполнению».

Скупо. Строго. И ни слова о том, что принц приезжал на свои охотничьи угодья в Логойском районе. Но ведь это сути не меняет. Вполне возможно, какие-то переговоры были. И «дальнейшие шаги предпринимали». Огромный участок земли между улицей Янки Купалы и Свислочью уже давно передан арабам. Закрыта и разрушена стоявшая там некогда больница. Снесен выставочный комплекс. Вырублены деревья. Экскаваторы копают гигантский котлован. Там будет скоро большой доходный дом, принадлежащий шейху. Потрясающий итог сотрудничества здешней власти с эмиратами.

Но разумеется, это не какая-то темная сделка, а вполне реальная забота здешней власти о процветании народа. Читаем дальше официальный документ об итогах десятидневного визита в ОАЭ и переговоров с наследным принцем. «Стороны обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области спорта». Потрясающий масштаб проблем. Немыслимая широта охвата реалий нашей жизни. Так незнакомые друг другу люди , войдя в троллейбус на случайной остановке, слово за слово, вдруг начинают пылко обсуждать широкий круг проблем, почти совпадающий с изложенным старательно отчетом о визите.

Однако случайные собеседники сойдут на своих остановках и обо всем забудут. А вот правитель и его партнеры на далеком берегу будут упорно проводить свои идеи в жизнь. Еще до окончания визита в информационном пространстве проскользнула скупая новость о том, что арабским застройщикам отойдет еще один участок в черте города - выше по течению Свислочи. Место фантастическое. Зеленые холмы. Сосновый лес неподалеку. Ленивые волны омывают берег. Удобные коммуникации.

Именно там намечено воздвигнуть международный финансовый центр. А если это гордое определение нового объекта перевести в прозу, то это будет еще один доходный дом все того же принца. Ситуация проста и прозаична. В эмиратах с деньгами особых проблем нет. А заезжий гость предлагает выгодную сделку. Обычный рынок.

Потом люди будут удивляться: почему таким уродливым становится наш город? Да потому что вертикальные коробейники распродают его направо и налево. Но справедливости ради стоит заметить, что не только угрюмые сделки преобладали в краткосрочных программах встреч правителя с его давними партнерами. Шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян, советник по национальной безопасности ОАЭ, решил почему-то ознакомить гостя с разработками в области искусственного интеллекта. И даже намекнул прозрачно на возможности сотрудничества. Правитель такой откровенностью был искренне взволнован. Какие вдруг открылись перспективы!

Нет, правитель не пропал. Он просто был в полете - во сне и наяву. И все сложилось на удивление удачно. Абу-Даби и Вена. Восток и Запад в одном флаконе. Почти полмесяца свободы от придворной суеты и всяких прочих склок. Хорошая затея. Удалось без шума улизнуть. И сохранить режим благословенной тишины.

Все так. Но дело еще в том, что за все эти долгие дни о нем в стране едва ли кто-то вспомнил. Миф о незаменимости уже давно забыт и едва ли возродится. И даже самые близкие соратники начали понемногу сомневаться, а нужна ли вообще такая должность? Нет в этих крамольных помыслах ничего особенного или чрезвычайного.

Обычная участь уходящих.

Владимир Халип, специально для Charter97.org