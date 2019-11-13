Николай Козлов: Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии 2 13.11.2019, 13:01

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Николай Козлов

Лидер ОГП опубликовал программу, которая напугала власть.

Госгазета «Вечерний Минск» не напечатала обращение лидера Объединенной гражданской партии, выступающего против фальсификации выборов, узурпации власти и коррупции.

Напомним, ранее под запрет попало телевыступление Николая Козлова. Таким образом власть осознанно и последовательно лишает лидера ОГП законного права обратиться к избирателям через государственные средства массовой информации.

Сайт ucpb.org опубликовал полный текст запрещенного к публикации в «Вечернем Минске» обращения лидера Объединенной гражданской партии.

«Обращение к избирателям лидера ОГП Николая Козлова, кандидата по Старовиленскому избирательному округу № 105

Я офицер, подполковник запаса, служил в уголовном розыске Центрального района Минска. На выборах 2008 года поймал председателя участковой комиссии и его заместителя за вбрасыванием бюллетеней в ящик для голосования, зафиксировал это и потребовал от своего начальства наказать преступников. Когда меры не были приняты, в знак протеста я ушел с должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам в звании подполковника.

В 2012 я пришел в Объединенную гражданскую партию, сейчас исполняю обязанности председателя партии. Живу в Центральном районе Минска.

25 лет действующая власть строила «сильное и процветающее государство для народа». А в результате получилась нищая мафиозная криминальная страна, где роль народа свелась к тому, чтобы содержать в роскоши членов одной семьи и их приближенных.

Я считаю, что нашей стране нужны ПЕРЕМЕНЫ!

Я выступаю:

ПРОТИВ фальсификации выборов

ПРОТИВ узурпации власти

ПРОТИВ коррупции

ЗА сменяемость власти и честные выборы

ЗА проведение системных реформ

ЗА европейский путь развития

Наша партия — это команда профессионалов, у нас есть программа системных реформ «Миллион новых рабочих мест» – программа, как преобразовать страну, чтобы закон был один для всех, чтобы экономика заработала, чтобы каждый, кто хочет, мог работать и зарабатывать в своей стране. Чтобы молодежь не уезжала из Беларуси, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию.

Беларусь должна стать свободной независимой европейской страной с высоким уровнем благосостояния. Где главная цель государства – поддержка инициативы и обеспечение равных возможностей для всех граждан, защита их прав, имущества и личного достоинства.

Как построить европейскую Беларусь?

Реализовать программу системных реформ «Миллион новых рабочих мест».

По аналогичным программам в свое время были проведены реформы в Швеции, Германии, Польше, где они доказали свою эффективность.

Создание новых высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой, здоровыми условиями труда, с бережным отношением к природе – это конечный результат целого комплекса реформ:

В политической сфере

— РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ: исполнительная, законодательная и судебная власть дополняют, а не подавляют друг друга;

— ЧЕСТНЫЕ СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ органов власти, подотчетность власти гражданам;

— МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, большая часть налогов будет оставаться в регионах для решения местных проблем;

— СВОБОДА слова, информации, мирных собраний.

В экономической сфере

— освобождение частной ИНИЦИАТИВЫ;

— эффективная ЗАЩИТА собственности;

— РАЗВИТИЕ малого и среднего бизнеса;

— частная СОБСТВЕННОСТЬ на землю;

— благоприятные УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ;

— стабильность налоговой системы.

Кто создаст рабочие места?

— малый и средний бизнес: в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере обслуживания;

— собственники приватизированных предприятий;

— иностранные инвесторы, которые помогут построить современные предприятия на основе новейших технологий и выйти на новые рынки сбыта.

Главное условие?

К управлению страной должны прийти новые профессиональные руководители, которые будут действовать в интересах народа.

Как это сделать?

Мы должны объединиться и вместе выбрать настоящего народного кандидата. Тогда мы заставим режим на президентских выборах включить в комиссии наших представителей и честно посчитать голоса! Наш кандидат станет президентом, начнет преобразования, проведет честные выборы в парламент и спокойно сменится, не цепляясь за власть.

Нас миллионы — граждан желающих перемен. Мы можем объединиться — как это было, когда мы боролись против Декрета «о тунеядцах» или остановили строительство вредного завода в Бресте.

Хотите перемен — приходите в команду!

Честные выборы – это единственный путь к переменам в стране, который не приведет к опасным последствиям.

Приходите в Объединенную гражданскую партию, объединяйтесь вокруг идеи честных выборов и народного единого кандидата!»