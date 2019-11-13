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Николай Козлов: Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии

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  • 13.11.2019, 13:01
  • 2,607
Николай Козлов: Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии
Николай Козлов

Лидер ОГП опубликовал программу, которая напугала власть.

Госгазета «Вечерний Минск» не напечатала обращение лидера Объединенной гражданской партии, выступающего против фальсификации выборов, узурпации власти и коррупции.

Напомним, ранее под запрет попало телевыступление Николая Козлова. Таким образом власть осознанно и последовательно лишает лидера ОГП законного права обратиться к избирателям через государственные средства массовой информации.

Сайт ucpb.org опубликовал полный текст запрещенного к публикации в «Вечернем Минске» обращения лидера Объединенной гражданской партии.

«Обращение к избирателям лидера ОГП Николая Козлова, кандидата по Старовиленскому избирательному округу № 105

Я офицер, подполковник запаса, служил в уголовном розыске Центрального района Минска. На выборах 2008 года поймал председателя участковой комиссии и его заместителя за вбрасыванием бюллетеней в ящик для голосования, зафиксировал это и потребовал от своего начальства наказать преступников. Когда меры не были приняты, в знак протеста я ушел с должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам в звании подполковника.

В 2012 я пришел в Объединенную гражданскую партию, сейчас исполняю обязанности председателя партии. Живу в Центральном районе Минска.

25 лет действующая власть строила «сильное и процветающее государство для народа». А в результате получилась нищая мафиозная криминальная страна, где роль народа свелась к тому, чтобы содержать в роскоши членов одной семьи и их приближенных.

Я считаю, что нашей стране нужны ПЕРЕМЕНЫ!

Я выступаю:

ПРОТИВ фальсификации выборов

ПРОТИВ узурпации власти

ПРОТИВ коррупции

ЗА сменяемость власти и честные выборы

ЗА проведение системных реформ

ЗА европейский путь развития

Наша партия — это команда профессионалов, у нас есть программа системных реформ «Миллион новых рабочих мест» – программа, как преобразовать страну, чтобы закон был один для всех, чтобы экономика заработала, чтобы каждый, кто хочет, мог работать и зарабатывать в своей стране. Чтобы молодежь не уезжала из Беларуси, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию.

Беларусь должна стать свободной независимой европейской страной с высоким уровнем благосостояния. Где главная цель государства – поддержка инициативы и обеспечение равных возможностей для всех граждан, защита их прав, имущества и личного достоинства.

Как построить европейскую Беларусь?

Реализовать программу системных реформ «Миллион новых рабочих мест».

По аналогичным программам в свое время были проведены реформы в Швеции, Германии, Польше, где они доказали свою эффективность.

Создание новых высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой, здоровыми условиями труда, с бережным отношением к природе – это конечный результат целого комплекса реформ:

В политической сфере

— РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ: исполнительная, законодательная и судебная власть дополняют, а не подавляют друг друга;

— ЧЕСТНЫЕ СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ органов власти, подотчетность власти гражданам;

— МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, большая часть налогов будет оставаться в регионах для решения местных проблем;

— СВОБОДА слова, информации, мирных собраний.

В экономической сфере

— освобождение частной ИНИЦИАТИВЫ;

— эффективная ЗАЩИТА собственности;

— РАЗВИТИЕ малого и среднего бизнеса;

— частная СОБСТВЕННОСТЬ на землю;

— благоприятные УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ;

— стабильность налоговой системы.

Кто создаст рабочие места?

— малый и средний бизнес: в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере обслуживания;

— собственники приватизированных предприятий;

— иностранные инвесторы, которые помогут построить современные предприятия на основе новейших технологий и выйти на новые рынки сбыта.

Главное условие?

К управлению страной должны прийти новые профессиональные руководители, которые будут действовать в интересах народа.

Как это сделать?

Мы должны объединиться и вместе выбрать настоящего народного кандидата. Тогда мы заставим режим на президентских выборах включить в комиссии наших представителей и честно посчитать голоса! Наш кандидат станет президентом, начнет преобразования, проведет честные выборы в парламент и спокойно сменится, не цепляясь за власть.

Нас миллионы — граждан желающих перемен. Мы можем объединиться — как это было, когда мы боролись против Декрета «о тунеядцах» или остановили строительство вредного завода в Бресте.

Хотите перемен — приходите в команду!

Честные выборы – это единственный путь к переменам в стране, который не приведет к опасным последствиям.

Приходите в Объединенную гражданскую партию, объединяйтесь вокруг идеи честных выборов и народного единого кандидата!»


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