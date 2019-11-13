Что может потерять РФ после революции в Боливии? 1 13.11.2019, 13:11

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Эво Моралес

Фото: EPA

Уход боливийского диктатора явно повредит Кремлю.

Отставке боливийского диктатора Эво Моралеса и его отъезду из страны предшествовали многочисленные митинги, начавшиеся после оглашения результатов президентских выборов 20 октября. Победителем был объявлен Моралес, оппозиция сочла выборы подтасованными и призвала к акциям протеста. 9 ноября протестующие захватили здание главного телеканала страны, а главнокомандующий вооруженными силами страны призвал Моралеса уйти в отставку. На следующий день диктатор согласился покинуть свой пост, cообщает "Гордон".

Фото: ЕРА

В середине 2000-х Эво Моралес казался настоящим внесистемным политиком в тогдашней Боливии. Представитель коренного индейского населения, выходец из крайне бедной крестьянской семьи, не получивший даже законченного среднего образования, начинал свою политическую карьеру в качестве руководителя профсоюза производителей листьев коки. В 1995 году он организовал свою партию “Движение к социализму” и в 2002 году впервые попробовал принять участие в президентских выборах, сенсационно заняв второе место. В декабре 2005 года он выиграл выборы, набрав в первом туре 54% голосов.

Моралес пришел к власти на волне левого популизма. Он обещал национализировать газовую отрасль страны и направить деньги от добычи природных ископаемых на социальные программы.. Боливия — вторая после Венесуэлы страна Южной Америки по объемам запасов природного газа. Кроме того, Моралес обещал легализовать выращивание коки, что привлекло на его сторону крестьян из горных районов, для которых это является исконным промыслом.

Придя к власти новый президент выполнил свои обещания по национализации стратегических отраслей экономики. Высокие цены на нефть и газ обеспечили стабильные поступления в бюджет. Выращивание коки было легализовано. Крестьяне получили возможность законно выращивать листья для добавления в чай или производства лечебных мазей, но также выросло и производство кокаина. По этому показателю страна сейчас находится в тройке мировых лидеров вместе с Колумбией и Перу.

Фото: ЕРА

Также Моралес изменил конституцию страны. Отныне в ней значилась поправка о запрете занимать пост президента более чем два срока подряд. В последствии это же свое решение он будет всячески пытаться обойти. В 2014 году конституционный суд Боливии разрешил Моралесу баллотироваться на фактически третий срок подряд, потому что впервые он стал президентом еще по старой конституции.

В 2016 году состоялся референдум об отмене отмене ограничения количества сроков пребывания у власти. Боливийцы инициативу диктатора не поддержали, проголосовав против участия Моралеса в президентских выборах 2019 года.

Моралес результаты голосования не признал, а конституционный суд решил, что ограничение срока президентства — неконституционно. Уже тогда по Боливии прошли первые акции протеста, а имидж Моралеса был серьезно испорчен.

Фото: ЕРА

В своей внешней политике ярый антиамериканист Моралес ориентировался на Россию. Это привело к экономическому присутствию в стране российских госкомпаний. В первую очередь, речь идет о “Газпроме” и “Росатоме”. В партнерстве с французской компанией Total "Газпром" ведет освоение уже открытых и разработку перспективных газоносных участков. Для подписания соглашения с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Эво Моралес лично летал в Москву в июне 2018 года.

"Росатом" занимается строительством центра ядерных исследований в Эль-Альто, пригороде Ла-Паса. 11 июля 2019 года Моралес побывал с визитом в Москве, где обсуждал с Владимиром Путиным поставки оружия и совместную разработку месторождений лития.

Российские друзья приехали спасать Моралеса перед выборами 20 октября. Положение диктатора было достаточно шатким, социология впервые не давала ему явного перевеса над конкурентами. Поднимать рейтинг некогда популярного политика в Ла-Пас отправилась группа российских политтехнологов. Как удалось установить журналистам издания “Проект”, советников для компании Моралеса нанял “Росатом”, который подобным образом лоббировал свои интересы в Боливии.

После отставки Моралеса судьба российских инвестиций в Боливию оказалась под вопросом. Лидер оппозиции и конкурент Моралеса на выборах Карлос Меса представляет центристскую коалицию партий. Он занимал пост президента Боливии в 2003-2005 годах. Меса уже заявил, что уход Моралеса знаменует “конец тирании”, так что его возвращение на должность скорее всего приведет к пересмотру политики Моралеса. В МИД РФ произошедшее в Боливии назвали “срежиссированным госперевротом” и выразили озабоченность по поводу произошедшей смены власти.