Под Верховной Радой протестуют против земельной реформы 13.11.2019, 13:45

Фото: Нато Двали / Gordonua.com

Участники акции возвели импровизированную рамку, чтобы не впустить часть народных депутатов.

13 ноября в Киеве возле Верховной Рады проходит акция протеста против земельной реформы. Об этом сообщает theБабель.

Активисты принесли под здание парламента гроб со свиньей.

В акции принимают участие представители партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также Всеукраинского аграрного совета.

Журналист Богдан Аминов написал в Facebook, что свинья, с которой провели символические похороны, – настоящая.

Протестующие также установили импровизированную рамку, через которую пропускают народных депутатов в здание парламента.

Накануне в Facebook активист Роман Чернышев анонсировал, что в Раду не будут пускать 13 ноября тех, "кто планирует голосовать за распродажу земли".

"То есть, на всякий случай, лучше всех, чтоб наверняка. Самые ревностные защитники земельной капитуляции из соцсетей могут прийти и попробовать разблокировать", – написал он.

В зале с утра зарегистрировались 266 парламентариев.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2002 года. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

2 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения.

19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. 25 сентября в Верховную Раду внесли законопроект о рынке земли, который утвердил Кабинет Министров Украины 24 сентября.

11 ноября Зеленский заявил, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит вопрос открытия рынка земли. "Посление 20 лет этим вопросом манипулируют. Старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждая, что этого нельзя делать", – сказал президент. По его словам, между первым и вторым чтением соответствующего законопроекта вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

В повестке дня на текущую пленарную неделю указано, что Рада планирует рассмотреть в первом чтении основной законопроект №2178 о рынке земель сельскохозяйственного назначения и 10 альтернативных документов, которые открывают рынок земли в Украине. Их намерены рассмотреть 13 ноября на утреннем заседании.

Парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", а также депутатская группа "За майбутнє" выступают против отмены моратория на продажу украинских земель сельскохозяйственного назначения.