Ольга Николайчик: Где наша 1000 евро? 13.11.2019, 15:11

Ольга Николайчик

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Какой лозунг доносится из каждого окна.

Сайт Сharter97.org публикует мощное выступление режиссера Ольги Николайчик, которое никогда не покажут по госканалам:

- Меня зовут Ольга Николайчик. Я бывший кандидат в депутаты. Меня лишили регистрации по причине того, что я жестко критиковала власть.

25 лет наша страна находится в когтях узурпатора, в когтях банды, которая лишила людей шансов на качественную и хорошую жизнь в Беларуси. Даже во времена Советского Союза у нас было лишь 45 тысяч человек в мундирах и с погонами. Сегодня их 400 тысяч. Представьте себе, кто их прокормит? Какой народ?

Большинство белорусов, которые знают иностранные языки и могут себе это позволить, работают в Европе. Самое минимальное, что они получают — это 1000 евро в Польше. Где наша 1000 евро? Почему белорусы на Родине не получают такие деньги? Почему мы получаем в 3-4 раза меньше?

Потому что на нашей шее сидит стая коррумпированных чиновников, которым все мало и мало. Более того, они хотят взять с нас деньги за то, что у нас нет достойной работы. Мы должны платить налог на безработицу. Это плевок в душу и лицо нашего трудолюбивого белорусского народа.

Комичным выглядит, когда нам подняли бюджет прожиточного минимума на 92 копейки, а проезд в общественном транспорте — на 10 копеек. Получается, что нам власти положили в потребительскую корзину один талончик на проезд в общественном транспорте, а себе в карманы и в банки, которые прячут под своими кроватями — миллионы.

Построили АЭС в Островце. Взяли у России кредит на 10 миллиардов долларов. Беларусь стала экономической и политической колонией Росcии. Лукашенко погряз в российских кредитах, а отдавать долги будем мы с вами и наши дети.

Только после победы в наши чистые и честные руки придут инвестиции, которые позволят народу построить новые предприятия, создать новые технологии, открыть новые вузы и колледжи.

Мы — активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь», стоим по всей стране с пикетами. Под европейскими и бело-красно-белыми флагами, под гербом «Погоня». Присоединяйтесь к нам, в 2020 году мы сменим власть вместе. Из каждого окна несется сегодня доносится: «Лукашенко, уходи! Мы ненавидим диктатуру!». Жыве Беларусь!