Фонд национального благосостояния РФ вложат в китайские юани 1 13.11.2019, 14:02

Китай увеличивает влияние на финансовую систему северного соседа.

Минфин России в течение 2020 года намерен изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния, сообщил в среду замминистра финансов Владимир Колычев, сообщает finanz.ru.

Состав ФНБ, где в виде иностранной валюты копятся доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, приблизится к золото-валютным резервам ЦБ за уменьшения доли американского доллара, рассказал Колычев в кулуарах конференции рейтингового агентства S&P в Москве.

«Центральный банк он структуру своих ЗВР уже поменял и продолжает менять, в этом плане ФНБ - это тоже часть золото-валютных резервов страны, она в принципе входит в золото-валютные резервы Центрального банка, поэтому здесь мы просто как-то больше синхронизируемся с Центральным банком. Структура будет не идентичная, конечно, но она будет больше похожа», - цитирует замминистра «Интерфакс».

По словам Колычева, на замену доллару рассматриваются «разные валюты», которые по стандартам МВФ считаются резервными.

«В том числе юани и другие (валюты)», - сообщил замглавы Минфина, уточнив, что одной из ключевых причин для смены структуры валютных резервов остаются «геополитические риски».

Пока дедолларизация резервов, которая началась в России в 2018 году в ответ на санкции против «Русала», не затронула российский Минфин, владеющий «кубышкой» размером 140 млрд долларов, составляющей четверть золотовалютных резервов страны. Так, на 31 марта в структуре резервов ЦБ доля евро составляла 30,3%, доллара США - 23,6%, китайского юаня - 14,2%, британского фунта - 6,6%, прочих валют (японская иена, канадский и австралийский доллары) - 7,1%.

В ФНБ, принадлежащем Минфину, напротив, преобладает доллар: фонд состоит из 45,5 млрд долларов, 39,2 млрд евро, и 7,7 млрд фунтов стерлингов.

В 2018 году Банк России продал государственные облигации США на 90 млрд долларов, сократив вложения в них почти в 10 раз и разместив вырученную валюту на депозитах в зарубежных коммерческих банках (142,7 млрд долларов на 1 октября).

Одновременно ЦБ РФ резко увеличил вложения в юань - до 69,2 млрд долларов на 31 марта. Эти инвестиции - рекордные среди всех центробанков мира - обернулись для регулятора многомиллиардными потерями на курсовых разницах после того, как юань начал стремительно дешеветь на фоне торговой войны Китая и США.

С 6,2 юаней за доллар весной 2018 года курс поднялся до отметки 7,2 в сентябре 2019 года, прежде чем опуститься до 7,01 юаня на 13 ноября.

Дедолларизация резервов обошлась России в 20 млрд долларов - такую сумму ЦБ РФ потерял на курсовых разницах из-за обесценения резервных валют к доллару США. Около половины этого убытка - почти 10 млрд долларов - обеспечил китайский юань.