Будут ли власти бороться с импортной едой? 2 13.11.2019, 14:53

«Белгоспищепром» называет заграничные продукты «головной болью».

Недавно правительство Беларуси обеспокоилось растущим импортом продовольствия. Резонно возникли опасения, что готовятся сдерживающие меры по поставкам зарубежных продуктов питания. Мы попытались выяснить, имеют ли эти страхи под собой почву, пишет tut.by.

— Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, — говорил премьер-министр Сергей Румас.

Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза, пива — на 19%, воды (включая минеральную и газированную) — на 6%.

Руководству концерна «Белгоспищепром», который объединяет многих государственных производителей сахара, масла, кондитерских изделий и спиртных напитков, поручено исправить положение дел.

В «Белгоспищепроме» считают, что крупные белорусские ритейлеры закупают в большом количестве импортные товары, потому что они стоят дешевле. При этом нередко на полки супермаркетов попадает продукция более низкого качества.

— Какие могут быть вопрос к белорусским производителям? Не они завозят сюда импортную продукцию, — сказал первый заместитель председателя «Белгоспищепрома» Игорь Шустов в кулуарах форума «Продэкспо-2019». — Мы можем предлагать какие-то инициативы. Но застрельщик — другое ведомство, МАРТ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли может какие-то ограничения вводить. Но с другой стороны, как мы можем ограничить? У нас в Евразийском экономическом союзе открытый рынок, никаких ограничений быть не может. Пошлины же с Евросоюзом одинаковы для всех. Ограничения — не наша метода. Покупатель должен всегда иметь право выбора.

Представитель госконцерна отметил, что импортный вопрос — «не сейчас обострился, это наша постоянная головная боль».

— В Беларуси каждый год импорт прирастает. Например, потребление по кондитерке в части мучных изделий выросло в этом году на 8%. Импорт — на 15%. Естественно удельный вес отечественных производителей сократился, — пояснил Шустов. — Просто каждый год анализируются программы по импортозамещению. [Минская кондитерская фабрика] «Коммунарка» инвестировала в производство новых видов продукции 100 млн рублей. И когда видим, что растет импорт, конечно, мы озабочены.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что не собираются создавать искуственных барьеров на пути импортного продовольствия.

— Если торговые сети соблюдают антимонопольное законодательство, то они вправе выставляют на полки ту продукцию, за которую рублем проголосовали покупатели. Быть неким барьером на пути продвижения продукции к покупателю мы не можем. С другой стороны, мы готовы рассмотреть любые факты нарушения конкуренции со стороны как ритейлеров, так импортеров и производителей, — сказал глава МАРТ Владимир Колтович на полях конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках».

Вместе с тем Колтович сообщил, что в настоящее время подготовлен проект указа, который не позволит торговым сетям требовать от поставщиков и производителей бонусы на товары, цены на которые регулируются.

— Мы предложили запретить любые виды маркетинговых платежей и бонусов за товары из списка социально значимых, цены на которые будем регулировать, — сказал Колтович. — Если мы регулируем, условно говоря, цены на гречку, то никаких бонусов сети не смогут требовать.

Сейчас проект указа находится на согласовании.

Напомним, недавно МАРТ ввел временное регулирование цен на гречку за счет оптовых и торговых надбавок.