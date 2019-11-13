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СМИ: «Нафтогаз» срывает планы «Газпрома»

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  • 13.11.2019, 15:27
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СМИ: «Нафтогаз» срывает планы «Газпрома»

Российская компания не будет размещать евробонды.

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае действий "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

В конце ноября "Газпром" должен выпустить отчет за три квартала по МСФО. Это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года.

Сообщается, что в минувшую пятницу "Газпром" опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум.


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