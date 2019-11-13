Из белорусских аптек пропал импортный инсулин 19 13.11.2019, 15:36

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Данный вид продукции появляется и исчезает из аптек абсолютно бессистемно.

Из-за низкого и нерегулярного платежеспособного спроса большинство аптек не работает со шприц-ручками и инсулинами. Поэтому предсказать, где и когда что-то появится, мы не можем, пишет "Еврорадио".

Чаще более компетентны в этом вопросе бывают эндокринологи. Также можно разговаривать с аптеками, в которых шприц-ручки были ранее, на предмет возможности приобретения под заказ", — советуют людям модераторы сайта-каталога.

"От белорусского инсулина отслаивалась кожа, как после ожога»

Ирина, у которой здоровье матери зависит от иностранного инсулина, волнуется, что из-за отсутствия препарата в Беларуси могут опять прописать белорусский инсулин:

"Сначала ей прописали белорусский инсулин. Сахар он снижал, но маме от него было нехорошо, появились побочные эффекты. Например, отслаивалась кожа, словно после ожога. Маме 66 лет, у нее, кроме диабета, удалена щитовидка и высокое давление. Так что это буквально вопрос жизни и смерти. Как и у остальных диабетиков, они уже тоже волнуются".