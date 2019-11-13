Украинская Рада приняла в первом чтении закон о рынке земли 7 13.11.2019, 16:36

1,744

За проголосовали 240 народных депутатов.

Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения ", передает корреспондент "Гордон".

За проголосовали 240 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект определяет особенности правового регулирования оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения на основе рыночных механизмов.

"С 1 октября 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности; определяется субъектный состав лиц, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения: граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждение участка в течение года; устанавливается правило, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается приобретение юридическими лицами, бенефициарными владельцами (контроллерами) которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранных государств, права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения", – сказано в записке.

Отмечается, что указанные требования "не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица – приобретателя права собственности прошло не менее 3 лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков".

"Устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки; устанавливается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц. Ограничения не допускают приобретение в собственность более 35% сельскохозяйственных земель объединенной общины, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины; обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка; предусматривается обязанность государственного регистратора вносить информацию о цене (стоимости) прав, в том числе прав пользования, в Реестр прав", – говорится в записке.

Также законопроектом обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Участок можно выкупить с рассрочкой платежа до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.

Закон Украины "О санкциях" дополняется новым видом санкций – "Запрет на приобретение в собственность земельных участков".

Такие санкции вводятся решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждаются постановлением Верховной Рады Украины. Под санкции могут подпадать иностранные государства, определенный круг лиц (секторальные санкции), отдельные юридические и физические лица.