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В Беларусь из России прибыли два боевых самолета Су-30 СМ

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  • 13.11.2019, 16:45
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В Беларусь из России прибыли два боевых самолета Су-30 СМ
Фото: Сергей КОПЦЕВ, russianplanets.net

Контракт на поставку был подписан еще в 2017 году.

13 ноября на авиационную базу в Барановичах прибыли первые два из 12 запланированных боевых истребителей Су-30 СМ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Беларусь подписала с Россией контракт на поставку 12 истребителей еще в 2017 году. Окончательное соглашение на закупку самолетов в течение трех лет было подписано в мае во время 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019. В течение каждого года наши Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны (ПВО) будут пополняться одним авиационным звеном из четырех самолетов.

Ранее Беларусь купила у России зенитные ракетные комплексы С-300, потом новейшую систему ПВО "Тор-М2", а также модернизированные танки Т-72 БЗ.


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