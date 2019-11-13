«Художников много, а Алесь Пушкин у нас один» 13.11.2019, 17:26

В Минске прошла выставка знаменитого художника-перформера.

На минской площадке "Территория прав" прошло открытие выставки художника Алеся Пушкина "Рисунки из тюрьмы", а также презентация его "Тюремного альбома", который был издан в серии "Тюремная литература", пишет cайт ПЦ "Весна".

Рисунки, которые вошли в выставку и альбом, были сделаны Алесем Пушкиным во время пребывания в изоляторах Сморгони и Минска (Окрестина). Причина – акция-перформанс чествования памяти 22-летнего борца антисоветского сопротивления Ростислава Лапицкого.

Ростислав Лапицкий был расстрелян в 1950 году (а смертную казнь в Советском Союзе в то время отменили в 1947 году), – рассказала организаторка выставки, руководительница "Центра исследований гражданского общества Беларуси" Полина Степаненко.

Вместе с художниками Александром Циркуновым, Геннадием Дроздовым и Валентином Воронище Алесь Пушкин нес по городу портреты Лапицкого. Результат - Алесь попал в Сморгонское РОВД, а потом, когда попытался повторить перформанс в Минске – в Минское РУВД.

Произошло это в 2012 году, и поэтому на открытии выставки Александр Пушкин задался вопросом: действительно ли изменилось наше общество с того времени?

"В этом году восьмого ноября я написал портрет Вацлава Ластовского и прошел с ним по Глубокому, – рассказал Пушкин. – Проехала два раза рядом со мной милицейская машина, меня никто не арестовывал. Когда я говорил: "Сегодня день рождения Вацлава Ластовского", люди улыбались. В 2012 же году нас брутально задержали [за такую же акцию], избили и отвезли в участок".

Чтобы помочь вспомнить хронику этого перфоманса, на мероприятие пришли сморгонские правозащитник Александр Дергачев и художник Валентин Воронище, которые были тогда задержаны вместе с Алесем Пушкиным.

Александр Дергачев был тем, кто передал бумагу, фломастеры и карандаши Алесю Пушкину во время его заключения. Благодаря этому и были сделаны рисунки, которые сейчас вошли в "Тюремный альбом".

Творчество Пушкина проанализировал искусствовед Петр Василевский, который посетил на выставку:

"Для кого-то тюрьма была бы шоком, а Алесь сделал из этого искусство."

Петр Василевский выразил надежду: возможно, придет время, и Алесь реализует себя не только как перформер, но и как художник по росписи. Искусствоведа поразили росписи, которые сделал Александр в Могилевском костеле Святого Станислава и в церкви деревни Бобр. Сейчас они, к сожалению, не сохранились.

Но с этой мыслью не совсем согласилась редакторка "Тюремного альбома" Елена Лаптенок:

"Художников много, а Алесь Пушкин у нас один", – отметила она.

И действительно, Алесь Пушкин остается значительным общественно-политическим перформером. Это подчеркнул и Алесь Беляцкий:

"Его первая громкая акция была сделана в 1989 году, и это был политический перформанс. В "Тюремном альбоме" мы видим изображения этих камер, и многие из нас их прошли. Например, Алесь голодал – и это вылилось на бумагу в виде рисунков и текста"

"Альбом поражает своей искренностью. Спасибо, Александр, что сделал это в тяжелых условиях", – отметил Алесь Беляцкий.

А в завершении презентации выставки писатель и бард Дмитрий Бартосик исполнил несколько своих песен:

"Шарф белый с красной лентой ... Ты сама его повязала в день, когда повязали меня..."