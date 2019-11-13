Тимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию к украинской власти 10 13.11.2019, 17:56

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Юлия Тимошенко

Фото: ТАСС

Причина — принятие законопроекта о введении рынка земли в Украине.

Лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что политсила переходит в оппозицию к власти, поскольку не поддерживает отмену моратория на продажу земли.

Об этом Тимошенко заявила после поддержки парламентом в первом чтении о законопроекта введении рынка земли.

«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию…», — цитирует Тимошенко «Интерфакс-Украина».

Она подчеркнула, что «Батькивщина» «не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа».