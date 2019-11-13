Оксана Юшкевич: Я ответила на вопрос «Что дальше?»1
- 13.11.2019, 18:24
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Встретимся 15 ноября на Октябрьской площади в 18.00.
Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» обратилась к жителям столицы:
- Что дальше?
Вы уже ответили на этот вопрос?
Я — да.
Если мы будем продолжать сидеть сложив руки и говорить «Моя хата с краю, ничего не знаю», то будет еще хуже. Не только нам. Нашим родителям, детям, внукам и правнукам.
Это плохой ответ. Неправильный.
Правильный ответ — думать, решать, действовать.
Всем вместе, дружно и целенаправленно.
Отстаивать независимость нашей Беларуси, защищать свои права, бороться с беспределом и ложью властей.
Не на кухнях, где нас никто не слышит, а на улицах и площадях.
Что дальше?
Октябрьская площадь, 15 ноября в 18.00 мы вместе поговорим о том, какое завтра мы хотим видеть.
#ЕвропейскаяБеларусь #Пагоняпобач