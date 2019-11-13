Оксана Юшкевич: Я ответила на вопрос «Что дальше?» 1 13.11.2019, 18:24

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Оксана Юшкевич

Встретимся 15 ноября на Октябрьской площади в 18.00.

Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» обратилась к жителям столицы:

- Что дальше?

Вы уже ответили на этот вопрос?

Я — да.

Если мы будем продолжать сидеть сложив руки и говорить «Моя хата с краю, ничего не знаю», то будет еще хуже. Не только нам. Нашим родителям, детям, внукам и правнукам.

Это плохой ответ. Неправильный.

Правильный ответ — думать, решать, действовать.

Всем вместе, дружно и целенаправленно.

Отстаивать независимость нашей Беларуси, защищать свои права, бороться с беспределом и ложью властей.

Не на кухнях, где нас никто не слышит, а на улицах и площадях.

Что дальше?

Октябрьская площадь, 15 ноября в 18.00 мы вместе поговорим о том, какое завтра мы хотим видеть.

#ЕвропейскаяБеларусь #Пагоняпобач