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«Голос» Вакарчука выдвинет своего кандидата в мэры Киева

  • 13.11.2019, 18:29
«Голос» Вакарчука выдвинет своего кандидата в мэры Киева
Святослав Вакарчук

Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне.

Партия «Голос будет» участвовать в местных выборах и выдвинет своего кандидата в мэры Киева.

Об этом рассказал лидер одноименной фракции в Верховной Раде Сергей Рахманин в интервью «Интерфакс-Украина».

«До сих пор не понятно, когда там будут выборы, досрочные или очередные… У нас на политическом уровне принято решение, что мы принимаем участие и в выборах Киевского городского совета, и в выборах киевского городского головы», — уточнил он.

Рахманин добавил, что избиратели не поймут, если политическая сила проигнорирует местные выборы.


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