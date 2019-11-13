За сколько продают самую дешевую квартиру в Минске? 2 13.11.2019, 18:36

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Минск

Цена удивляет.

В Курасовщине продают самую дешевую квартиру в Минске, пишет tut.by. Это квартира-студия площадью всего 13,5 квадратного метра. Цена — 23,5 тысячи долларов.

Квартира-студия на Казинца, 51 продается в долевой собственности. Изначально это была трехкомнатная квартира.

— Такой опыт уже есть в Москве. Мы берем большие квартиры, профессионально делим их на отдельные мини-студии. В каждой студии предусмотрен свой вход, санузел, кухонная зона, отдельные счетчики на воду и электричество. В такой формат жилье можно переделать только на первых этажах или на втором, где первый — нежилой. Первый этаж позволяет возвести в каждой комнате санузел, а также кухонную зону, но без газа (с электроплиткой). Общей будет только прихожая, по сути как коридор в подъезде. Все сделано в пределах строительных и санитарных норм, ничего не нарушается, стены не ломаются, — рассказал представитель продавца Юрий.

Студия с голыми стенами продается за 23.590 долларов, по 1.542 доллара за квадратный метр.