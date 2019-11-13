Генсек НАТО стал дипломатом года по версии Foreign Policy 13.11.2019, 19:16

Фото: пресс-службa НАТО

Церемония вручения награды состоялась в Вашингтоне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил награду "Дипломат года" от американского журнала Foreign Policy.

Как сообщили в пресс-службе Альянса, церемония вручения состоялась в Вашингтоне 12 ноября, пишет "Европейская правда".

Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах "неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой".

Столтенберг назвал НАТО "уникальным дипломатическим мультипликатором силы".

"Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире", - отметил генсек Альянса.