Премьер Украины: Заканчивается эпоха, где народу – мораторий, а «своим людям» – все 13.11.2019, 20:01

1,152

Алексей Гончарук

Гончарук заявил, что «13 ноября – день, который войдет в историю Украины».

Приняв в первом чтении законопроект о рынке земли украинский парламент сделал первый шаг для введения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Об этом 13 ноября заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба украинского правительства.

"13 ноября – день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу – мораторий, а "своим людям" – все", – заявил премьер.

Гончарук считает, что Украина наконец-то сможет сделать "переход от феодализма к реальным рыночным отношениям как полноценная, развитая страна".

"Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом", – добавил он.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

2 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения.

19 сентября Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. 25 сентября в Верховную Раду внесли законопроект о рынке земли, который утвердил Кабинет Министров Украины 24 сентября.

11 ноября Зеленский заявил, что политики последние 20 лет "манипулируют" вопросом рынка земли. "Старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждая, что этого нельзя делать", – сказал президент. По его словам, между первым и вторым чтением соответствующего законопроекта вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", а также депутатская группа "За майбутнє" выступают против отмены моратория на продажу украинских земель сельскохозяйственного назначения.

Верховная Рада Украины 240 голосами приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".