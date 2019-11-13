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Ученые предположили, как можно наделить роботов эмоциями

  • 13.11.2019, 20:16
Ученые предположили, как можно наделить роботов эмоциями
Кадр из фильма «Из машины»

«Инстинкт самосохранения» может стать основой для появления «чувствующих машин».

Ученые Кинсон Ман и Антонио Дамасио провели исследования и попытались выяснить, как человек может наделить роботов эквивалентом чувств. По их мнению, предание роботам гомеостаза (способность системы преодолевать условия окружающей среды, восстанавливать внутренний баланс и самовоспроизводиться) позволит машинам корректировать реакцию на способы внешнего взаимодействия с ними.

Об этом сообщает Naked Science.

Путь к созданию таких роботов, по мнению Мана и Дамасио, лежит в сочетании методик глубокого обучения и использования материалов для создания машин, максимально подобных биологическим тканям. Они считают, что именно таким образом машины научатся оценивать свою уязвимость и корректировать реакцию. Но ученые не уверены, что это позволит создать настоящие эмоции у роботов. Возможно, что это будет просто "механизированный симулякр".


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