«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» обнулить претензии в суде

«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» обнулить претензии в суде7
- 13.11.2019, 20:54
- 2,130
«Нафтогаз» не собирается идти на «обнуление» решения Стокгольмского арбитража.
Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко.
По его словам, такое предложение в компании «не воспринимают вообще». По словам Витренко, в «Нафтогазе» заявляют, что настрой у них конструктивный, варианты разные рассмотреть готовы с учетом выполнения решения арбитража.
«Но просто о нем забыть — не можем», — сказал он.