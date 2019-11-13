«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» обнулить претензии в суде 7 13.11.2019, 20:54

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«Нафтогаз» не собирается идти на «обнуление» решения Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко.

По его словам, такое предложение в компании «не воспринимают вообще». По словам Витренко, в «Нафтогазе» заявляют, что настрой у них конструктивный, варианты разные рассмотреть готовы с учетом выполнения решения арбитража.

«Но просто о нем забыть — не можем», — сказал он.