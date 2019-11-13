Отток капитала из РФ достиг рекорда за полгода 2 13.11.2019, 21:15

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За октябрь частный сектор вывел из России почти $7 миллиардов.

Российская экономика вернулась в режим оттока частного капитала, следует из предварительной статистики ЦБ по платежному балансу за октябрь.

После притока на 1,3 млрд долларов в сентябре в минувшем месяце частный сектор вывел из страны 6,7 млрд долларов, передает finanz.ru.

В виде оттока, ставшего рекордным с апреля, Россию покинуло более 80% свободной валюты, которая осталась на рынке после расходов на импорт и выплат по финансовым статьям.

Профицит платежного баланса в октябре - разница между основными потоками в страну и из нее - вырос почти втрое относительно сентября с 2,8 до 7,9 млрд долларов.

Однако операции по скупке валюты центробанком (4,3 млрд долларов) и отток, организованный частным сектором (6,7 млрд долларов), «съели» всю сумму.

Сбалансировать рынок и удержать стабильным рубль помогли деньги спекулянтов, скупающих российский госдолг: на ожиданиях снижения ставки ЦБ в октябре они вложили в суверенные бумаги 3,1 млрд долларов - рекордную с мая сумму.

Баланс валютных потоков в России замкнут в круг: чем больше валюты экономика получает, тем больше исчезает в воронке оттока. Это не случайность: локальные игроки, включая банки, компании и домохозяйства, «устойчиво предпочитают копить иностранные активы», констатирует главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Сказывается низкая экономическая активность внутри страны, указывает он: бизнес видит мало возможностей для инвестиций и предпочитает копить доходы в «тихих гаванях» офшоров и резервных валют.

Другой фактор - это снижение ставок по рублевым депозитам, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: это усиливает спрос населения и компаний на валюту, сдерживая рост рубля.

В условиях, когда вся условно свободная валюта на рынке скупается государством либо покидает страну в виде оттока, хозяевами курса рубля становятся фонды-нерезиденты, оперирующие на рынке госдолга, отмечает Долгин.

Однако их настроения и потоки волатильны: после октябрьского ажиотажа спрос на ОФЗ резко упал ко второй неделе ноября, вынудив Минфин впервые почти за год признать на состоявшимся аукцион облигаций.

«Портфельные потоки нельзя рассматривать как надежный фактор поддержки для рубля», - говорит Долгин: хронический отток из частного сектора поднимет курс доллара до 64-65 рублей в ближайшие недели и 66 рублей в 2020 году.