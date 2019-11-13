Минское «Динамо» победило «Витязь» 1 13.11.2019, 22:30

Фото: twitter.com/hcdinamoby

У «зубров» вторая победа подряд.

Столичное "Динамо" одержало домашнюю победу над подольским "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — ВИТЯЗЬ — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Еременко — Крыскин, Мартынов — Паре — Принс; Готовец (А) — Денисов, А. Костицын (А) — Ковыршин — Демков; Знахаренко — Достанко, Павлович (А) — Спунер — Пулккинен; Дюков, Павленко — Дадонов — Китаров — Когалев.

ВИТЯЗЬ: Ежов (Кочетков); Евсеенков — Ержабек, Макеев — Бывальцев — Семин; Паутов — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка; Головков — Шинкевич, Варфоломеев — Чернов — Ларичев; Воронков, Монс — Квартальнов — Шевченков.

ШАЙБЫ: 1:0 — Демков (Крыскин, А.Костицын, 9.23). 1:1 — Гребенщиков (Аалтонен, Йормакка, 10.25). 1:2 — Лаюнен (Аалтонен, 12.12 — бол.). 2:2 — Спунер (Энрот, Демков, 19.45). 2:3 — Семин (Лаюнен, 28.09 — бол.). 3:3 — Крыскин (Пулккинен, 30.53). 4:3 — Спунер (33.37).