Россияне в ожидании перемен 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.11.2019, 22:18

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Соцопросы фиксируют серьезный запрос россиян на решительные перемены.

Последние социологические опросы фиксируют серьезный запрос россиян на перемены — более 59% граждан заявили, что "хотят решительных перемен в стране". То есть, абсолютное большинство.

Показательно, что два года назад решительных перемен в стране хотели всего 42%. +17% — это солидно.

При этом 53% респондентов уверены, что перемены возможны лишь при условии серьёзного изменения политической системы.

В обществе продолжает нарастать недовольство, которое постепенно трансформируется в готовность людей к смене власти.

Данное недовольство носит системный характер и состоит из накопившихся за годы "путинизма" противоречий, начавших постепенно выходить наружу.

Фактически сдерживающий данные противоречия механизм уже сломан — не в силу чьих-то действий, а по причине морального истощения. Он слишком стар и больше не способен выполнять своё предназначение, от слова совсем.

По этой причине власть перешла к последнему, пока ещё имеющемуся у неё орудию — тотальному террору, который носит уже не точечный или стратегический характер, как раньше, а всё больше напоминает "безумный пулемёт", ведущий свой огонь по всему живому, что способен зацепить.

Главная проблема "тотального террора" — его невозможно использовать долго, он способен работать, подобно резервному генератору, лишь некоторое время, попутно ощутимо ускоряя рост числа недовольных среди граждан.

В один прекрасный момент машину тотального террора придётся заглушить, как минимум для дозаправки, и тогда правящая чекистско-олигархическая элитка останется с народом один на один. Тут-то самое интересное и начнется.

Телеграм-канал «Запретное мнение»