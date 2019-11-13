Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо - на свободе
- 13.11.2019, 22:43
Об этом сообщила его жена, кандидат в депутаты Полина Шарендо-Панасюк.
Сайт Charter97.org сообщал, что сегодня был задержан и снят с поезда активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.
О задержании своего мужа, доверенного лица кандидаты в депутаты Полина Шарендо-Панасюк сообщила правозащитникам, наблюдателям ОБСЕ за избирательной кампанией в Беларуси и журналистам.
Через несколько часов после задержание сотрудники милиции без предъявления обвинений освободили активиста «Европейской Беларуси».