Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо - на свободе 13.11.2019, 22:43

Андрей Шарендо

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Об этом сообщила его жена, кандидат в депутаты Полина Шарендо-Панасюк.

Сайт Charter97.org сообщал, что сегодня был задержан и снят с поезда активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

О задержании своего мужа, доверенного лица кандидаты в депутаты Полина Шарендо-Панасюк сообщила правозащитникам, наблюдателям ОБСЕ за избирательной кампанией в Беларуси и журналистам.

Через несколько часов после задержание сотрудники милиции без предъявления обвинений освободили активиста «Европейской Беларуси».