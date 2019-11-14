Студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска 14.11.2019, 8:01

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Фото: ИА "Амур.инфо"

По предварительной информации, причиной стал конфликт между сверстниками.

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в российском Благовещенске в четверг, 14 ноября, произошла стрельба. Как передало издание "Амурская служба новостей" со ссылкой на местное управление МВД России, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали. Преступник, по всей видимости, покончил с собой, сообщает dw.com.

Наряд ДПС ГИБДД утром осуществлял патрулирование в районе улиц Шевченко-Красноармейской, когда к ним подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже.

После того, как инспекторы поднялись на второй этаж здания, преступник открыл огонь по ним. Его удалось заблокировать в аудитории, после чего он, предположительно, выстрелил в себя и скончался.

Из колледжа вывели всех педагогов и учащихся. Раненым оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Стрелявший в колледже Благовещенска - студент

Как, в свою очередь, сообщило издание "Амур.инфо", "стрелявшему - 18 лет", он был студентом четвертого курса. Во время занятия молодой человек вышел в туалет и вернулся уже с ружьем. На момент ЧП в аудитории находилось около 20 человек. Когда преступник открыл огонь, учащиеся начали разбегаться, одной из преподавательниц удалось покинуть здание и вызвать полицию. По словам очевидцев, к колледжу вскоре были стянуты не менее пяти экипажей полиции, ОМОН, кинологи с собаками, а также машина скорой помощи.

На место происшествия также прибыла мэр Благовещенска Валентина Калита. По информации пресс-службы администрации города, она созывает внеочередное совещание для принятия мер по усилению безопасности в других образовательных учреждениях.