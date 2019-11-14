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Зеленский: О рынке земли обязательно будет написано в учебниках истории

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  • 14.11.2019, 8:15
  • 1,987
Зеленский: О рынке земли обязательно будет написано в учебниках истории

Президент Украины поблагодарил нардепов за приятие законопроекта.

Возвращаясь домой после рабочего дня, вчера президент Украины Владимир Зеленский записал в салоне авто короткое видео с благодарностями "каждому нашему депутату" фракции Слуга народа, которые проголосовали за открытие рынка земли. Видео размещено в Facebook Зе!Команды.

"Об этом (рынке земли, - ред.) обязательно будет написано в учебниках истории, в которой каждый из вас стал автором", - обратился президент Украины к нардепам.

"Мы сегодня сделали, думаю... И я, и мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили, действительно, экономическое рабство", - сказал Зеленский в камеру телефона.

По словам президента, "каждый украинец станет собственником своей земли".

13 ноября 2019-го Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (смотрите поименно). О чем это - кратко. "Слуги народа" смогли сами принять его - 227 "за" плюс 13 внефракционных. Принятие в целом прогнозируют до конца года.


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