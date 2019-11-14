Сыграть в подкидных володек 3 14.11.2019, 8:32

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НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ

Что задумал Назарбаев?

Нурсултан Назарбаев предложил провести в Казахстане встречу Путина и Зеленского.

Это еще один признак дистанцирования «наших союзников», от России, пишет телеграмм-канал «СерпомПо».

Замысел Назарбаева – показать Европе и США свою цивилизованность, продемонстрировать усилия по решению проблемы Крыма и Донбасса. Ничем при этом не рискуя. Более того, он заинтересован в достижении Путиным и Зеленским продуктивных соглашений.

В стране у Назарбаева авторитарный режим, напряженность, наметилась слабость, а на международной арене он одной только конференцией Зеленский-Путин сразу усилится - улучшит свои позиции в демократическом мире. В особенности, если удастся заключить успешные «казахстанские соглашения».

Для Казахстана дело, конечно, не только в сохранении дистанции от России, отношения с которой страна разрывать не собирается. Россия нужна Казахстану для баланса. И сближение с Западом Назарбаеву нужно не только для сдерживания России. Скорее, речь идет о сдерживании Китая, его экспансии в Казахстан.

Назарбаев озабочен своим наследством и, пока есть силы, стремится укрепить Казахстан, балансируя в треугольнике Китай-Россия-Запад.

Игра в конференцию Зеленский-Путин, в «подкидных володек» в этой его работе лишь яркий эпизод.